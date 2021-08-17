Ukrainian Song Project 2021: концерт во Львове собрал более 15 тысяч зрителей

Во Львове прошел юбилейный концерт Ukrainian Song Project – пятого Национального конкурса. Почти 7-часовой музыкальный марафон собрал на Арена-Львов более 15 тысяч зрителей, а на сцене выступили почти три десятка украинских артистов, среди которых были начинающие музыканты и звезды всеукраинского масштаба.

Десятка финалистов конкурса разогрела львовскую публику

Вечером 14 августа на стадионе Арена-Львов прошел масштабный концерт, посвященный 30-летию Независимости. В первой части мероприятия выступила десятка финалистов конкурса Ukrainian Song Project. Этих участников жюри отобрали из почти 300 претендентов. На сцене выступили:

АНЦЯ

JULINOZA

Semyokhina

ЛЕV

BORA

GG Гуляй Город (feat. Morphom),

Sowa

Cry неба

Маргарита Самойлова

MARLEN

Каждый участник начинал свое выступление с небольшого промо-ролика, где рассказывал о своем творчестве. После выступления финалистов, жюри отправились на обсуждение кандидатуры победителя конкурса, а сцену молодые исполнители уступили уже известным украинским музыкантам.

Победитель получит важный подарок для старта карьеры

По решению жюри, победителем конкурса стал коллектив АНЦЯ – три колоритные девушки из Мукачево, которые представили зрителям композицию "Дримба" в необычных костюмах. Победители "Украинской песни 2021" получат продюсирование и запись песни на FOXXSTUDIOS Вадима Лисицы, а также промо и менеджмент от "Украинской песни" на протяжении года.

АНЦЯ - Дримба

"Девизом проекта "Украинская песня" в этом году стал: "История рождает будущее!" 14 августа на Арена-Львов прозвучали песни, которые не просто стали хитами, а на которых выросли целые поколения и продолжают расти целые поколения. Так мы рассказали историю украинской музыки за 30 лет Независимости Украины. И одновременно открыли новые имена на нашей сцене, которые, я уверен, с легкой руки "Украинской песни", станут известными на всю Украину", - подчеркнул один из основателей и генеральный продюсер проекта "Украинская песня" Тарас Курчик.

Сюрприз для зрителей во второй части концерта

Вторая часть концерта для зрителей на Арена-Львов стала настоящим подарком. Первыми на сцену вышел коллектив "ВВ" с Олегом Скрипкой. Они порадовали меломанов хитами "Весна" и "Танцы". Ирина Билык исполнила легендарную песню "Ти мій", а Виктор Павлик – "Ти подобаєшся мені". Ценители украинской музыки смогли насладиться хитами "Тебе це може вбити" от коллектива СКАЙ, "Де би я" от Сергея Бабкина, "Зорі запалали" от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Среди хедлайнеров также были JAMALA, MELOVIN, Мята, Анна Тринчер, KHAYAT, Никита Ломакин, Gena Viter, Сергей Лазановский, MILA D, Наталка Карпа, Сергей Мироненко…

Номером-сюрпризом вечера стал невероятно чувственный дуэт Сергея Бабкина с победительницей "Голосу країни" Оксаною Мухой "Ще осінь зовсім молода", который артисты посвятили Героям Украины и который символизировал объединение страны (Муха – со Львова, Бабкин – из Харькова). Ведущей концерта была ослепительная Маша Ефросинина.

Украинская песня 2021 на сцене Арена-Львов (Фото: Евгений Кравс и Руслан Литвин)

Телевизионную версию концерта украинцы смогут увидеть 27 августа на телеканале "1+1".