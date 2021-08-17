Ukrainian Song Project 2021: концерт у Львові зібрав понад 15 тисяч глядачів

У Львові пройшов ювілейний концерт Ukrainian Song Project - п'ятого Національного конкурсу. Майже 7-годинний музичний марафон зібрав на Арена-Львів понад 15 тисяч глядачів, а на сцені виступили майже три десятки українських артистів, серед яких були музиканти-початківці та зірки всеукраїнського масштабу.

Десятка фіналістів конкурсу розігріла Львівську публіку

Увечері 14 серпня на стадіоні Арена-Львів пройшов масштабний концерт, присвячений 30-річчю Незалежності. У першій частині заходу виступила десятка фіналістів конкурсу Ukrainian Song Project. Цих учасників журі відібрали з майже 300 претендентів. На сцені виступили:

АНЦЯ

JULINOZA

Semyokhina

ЛЕV

BORA

GG Гуляй місто (feat. Morphom),

Sowa

Cry неба

Маргарита Самойлова

MARLEN

Кожен учасник починав свій виступ з невеликого промо-ролика, де розповідав про свою творчість. Після виступу фіналістів, журі вирушили на обговорення кандидатури переможця конкурсу, а сцену молоді виконавці поступилися вже відомим українським музикантам.

Переможець отримає важливий подарунок для старту кар'єри

За рішенням журі, переможцем конкурсу став колектив АНЦЯ - три колоритні дівчини з Мукачева, які представили глядачам композицію "Дримба" в незвичайних костюмах. Переможці "Української пісні 2021" отримають продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима лисиці, а також промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.

АНЦЯ - Дримба

"Девізом проєкту" Українська пісня "цього року став:" історія народжує майбутнє!"14 серпня на Арена-Львів прозвучали пісні, які не просто стали хітами, а на яких виросли цілі покоління і продовжують рости цілі покоління. Так ми розповіли історію української музики за 30 років незалежності України. І одночасно відкрили нові імена на нашій сцені, які, я впевнений, з легкої руки "української пісні", стануть відомими на всю Україну", - підкреслив один із засновників і генеральний продюсер проєкту "Українська пісня" Тарас Курчик.

Сюрприз для глядачів у другій частині концерту

Друга частина концерту для глядачів на Арена-Львів стала справжнім подарунком. Першими на сцену вийшов колектив "ВВ" з Олегом Скрипкою. Вони порадували меломанів хітами "Весна" і "Танці". Ірина Білик виконала легендарну пісню "Ти мій", а Віктор Павлик – "Ти подобаєшся мені". Цінителі української музики змогли насолодитися хітами "Тобі це може вбити "від колективу СКАЙ, "Де би я "від Сергія Бабкіна, "Зорі запалали" від БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Серед хедлайнерів також були JAMALA, MELOVIN, М'ята, Анна Трінчер, KHAYAT, Микита Ломакін, Gena Viter, Сергій Лазановський, MILA D, Наталка Карпа, Сергій Мироненко…

Номером-сюрпризом вечора став неймовірно чуттєвий дует Сергія Бабкіна з переможницею "Голосу країни" Оксаною Мухою "Ще осінь зовсім молода", який артисти присвятили Героям України і який символізував об'єднання країни (Муха – зі Львова, Бабкін – з Харкова). Ведучою концерту була неймовірна Маша Єфросиніна.

Українська пісня 2021 на сцені Арена-Львів (Фото: Євген Кравс та Руслан Литвин)

Телевізійну версію концерту українці зможуть побачити 27 серпня на телеканалі "1+1".