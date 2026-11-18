Скільки коштує лазерна епіляція в Києві: з чого складається ціна

На ціну впливає одразу кілька речей. Ось що реально має значення:

Площа зони . Обробка ділянки над верхньою губою займає 5-10 хвилин, а ноги повністю займають від 30 до 60 хвилин, тож тариф зростає пропорційно часу роботи спеціаліста.

. Обробка ділянки над верхньою губою займає 5-10 хвилин, а ноги повністю займають від 30 до 60 хвилин, тож тариф зростає пропорційно часу роботи спеціаліста. Модифікація насадки . Великогабаритна вакуумна рукоятка HS прискорює процес на об'ємних ділянках, тоді як делікатна ET із контактним охолодженням дає точність на чутливих зонах, тому тарифи на них різняться.

. Великогабаритна вакуумна рукоятка HS прискорює процес на об'ємних ділянках, тоді як делікатна ET із контактним охолодженням дає точність на чутливих зонах, тому тарифи на них різняться. Поімпульсний розрахунок . Видалення поодиноких волосків виходить дешевше з оплатою за кожен окремий спалах (від 15 до 30 грн), ніж придбання повноцінного сеансу для всієї ділянки.

. Видалення поодиноких волосків виходить дешевше з оплатою за кожен окремий спалах (від 15 до 30 грн), ніж придбання повноцінного сеансу для всієї ділянки. Додатковий комфорт . Нанесення знеболювального крему додає близько +20% до підсумкової суми обраної зони.

. Нанесення знеболювального крему додає близько +20% до підсумкової суми обраної зони. Первинний огляд. У більшості провідних закладів консультація перед процедурою вже входить до фінальної вартості першого відвідування.

Розуміння цих п'яти параметрів допомагає ясно бачити структуру витрат, розраховувати підсумковий бюджет і свідомо вибрати потрібний формат обслуговування.

Важливо знати! Оцінювати фінансову вигоду потрібно в межах усього курсу з 6-10 відвідувань. Купівля комплексних пакетів (наприклад, "ноги + пахви + глибоке бікіні") дає змогу зберегти до 20-30% бюджету порівняно з оплатою кожної ділянки окремо.

Огляд п'яти центрів: специфіка послуг та цінова політика

Для цього огляду ми відібрали п'ять центрів лазерної епіляції Києва та порівняли їх за типами обладнання, вартістю популярних процедур, умовами оплати, наявністю комплексних пропозицій і особливостями сервісу

Починаємо огляд із мережі, яка поєднує найширший вибір обладнання із прозорою тарифною сіткою.

Флагманська мережа "Люменіс" оснащує свої кабінети американськими діодними платформами Lumenis LightSheer (Desire, Duet, ET) і трихвильовою системою Mantis Black Mamba, яка ефективно працює зі світлим і пушковим волоссям. Прозора цінова політика та детальні прайси на офіційному сайті дають змогу заздалегідь розрахувати витрати на будь-яку ділянку тіла.

Переваги пропозиції "Люменіс":

Розподіл за насадками : можливість обирати між вакуумною рукояткою HS для швидкої обробки та контактною ET з сапфіровим охолодженням.

: можливість обирати між вакуумною рукояткою HS для швидкої обробки та контактною ET з сапфіровим охолодженням. Точковий тариф : наявність поімпульсної оплати.

: наявність поімпульсної оплати. Поєднання технологій : лікар може призначити різні системи під окремі ділянки тіла.

: лікар може призначити різні системи під окремі ділянки тіла. Медичний контроль : прийом ведуть дипломовані лікарі, а консультація перед процедурою передує старту роботи.

: прийом ведуть дипломовані лікарі, а консультація перед процедурою передує старту роботи. Доступність : понад 20 філій у ключових районах Києва.

: понад 20 філій у ключових районах Києва. Орієнтовна вартість: Орієнтовна вартість: пахви - від 390 грн, глибоке бікіні - від 950 грн, ноги повністю - від 1890 грн.

Приклад із практики. Жінка 29 років звернулася для обробки ніг, пахв і глибокого бікіні. У "Люменіс" на консультації одразу показали різницю між разовими сеансами і пакетним курсом, зафіксували повну вартість і розподілили зони між насадками. Уже після трьох сеансів вона відзначила рівномірне зменшення росту волосся і продовжила курс.

2. Laser Health

Центр лазерної косметології, що спеціалізується на апаратних методиках видалення волосся під наглядом профільних спеціалістів.

Особливості Laser Health:

Обладнання: діодні системи Lumenis LightSheer Duet і Desire з вакуумною насадкою HS та контактною ET.

діодні системи Lumenis LightSheer Duet і Desire з вакуумною насадкою HS та контактною ET. Медичний супровід: процедури проводять лікарі-дерматокосметологи, перед стартом курсу доступна безкоштовна консультація.

процедури проводять лікарі-дерматокосметологи, перед стартом курсу доступна безкоштовна консультація. Умови оплати: прайс залежить від обраного типу насадки; місцеве знеболення для насадки ET оплачується окремо.

прайс залежить від обраного типу насадки; місцеве знеболення для насадки ET оплачується окремо. Орієнтовна вартість: пахви - від 390 грн, глибоке бікіні - від 850 грн, ноги повністю - від 1630 грн.

3. МаКо

Мережа косметологічних центрів, орієнтована на деталізований прайс та індивідуальне налаштування параметрів лазера під фототип пацієнта.

Особливості пропозиції "МаКо":

Обладнання: діодні системи GELIOS SUPREME DL і LASERWAY із трьома довжинами хвиль (755, 808 та 1064 нм) і вбудованою функцією аналізу типу шкіри та пігменту волосся.

діодні системи GELIOS SUPREME DL і LASERWAY із трьома довжинами хвиль (755, 808 та 1064 нм) і вбудованою функцією аналізу типу шкіри та пігменту волосся. Деталізований прайс: перелік послуг містить понад 40 позицій, включно з дрібними естетичними ділянками.

перелік послуг містить понад 40 позицій, включно з дрібними естетичними ділянками. Формат вигоди: діють комплексні пакети на кілька зон одночасно.

діють комплексні пакети на кілька зон одночасно. Орієнтовна вартість: пахви - від 390 грн, глибоке бікіні - від 820 грн, ноги повністю - від 1640 грн.

4. Маска

Клініка естетичної медицини, де роблять ставку на комбіновані лазерні технології для роботи з різними типами шкіри та волосся.

Особливості пропозиції "Маска":

Обладнання: італійська система Duetto MX Quanta Systems, яка поєднує олександритовий та неодимовий лазери в одному спалаху.

італійська система Duetto MX Quanta Systems, яка поєднує олександритовий та неодимовий лазери в одному спалаху. Точкові процедури: доступна оплата за окремий імпульс для видалення поодиноких волосків.

доступна оплата за окремий імпульс для видалення поодиноких волосків. Бонуси: клієнти отримують знижку 5% на послуги за умови оформлення онлайн-запису.

клієнти отримують знижку 5% на послуги за умови оформлення онлайн-запису. Орієнтовна вартість: пахви - від 325 грн, глибоке бікіні - від 795 грн, ноги повністю - від 1855 грн.

5. Happylation

Мережа камерних студій у центральній частині Києва, яка поєднує кілька апаратних методик та гнучкі умови фіксації вартості курсу.

Особливості пропозиції Happylation:

Обладнання: діодні системи Soprano Titanium та Alvi Prague DL-7000, а також апарат ESTI для комбінування технологій на різних зонах.

діодні системи Soprano Titanium та Alvi Prague DL-7000, а також апарат ESTI для комбінування технологій на різних зонах. Сервіс та комфорт: затишні студії в центрі міста та розширений вибір варіантів анестезії для чутливих ділянок.

затишні студії в центрі міста та розширений вибір варіантів анестезії для чутливих ділянок. Умови курсу: можливість придбати комплекси процедур із фіксацією ціни на весь період проходження курсу.

можливість придбати комплекси процедур із фіксацією ціни на весь період проходження курсу. Орієнтовна вартість: пахви - від 680 грн, глибоке бікіні - від 1190 грн, ноги повністю - від 2490 грн.

У таблиці нижче зібрано орієнтовні розцінки за популярними зонами та головні сильні сторони розглянутих київських закладів.

Порівняльна характеристика прайсів та сервісу в центрах Києва

Клініка Орієнтир цін (від, грн: пахви / бікіні / ноги) Головна перевага закладу Люменіс 390 / 950 / 1890 Лікарський супровід, гнучкий вибір обладнання під будь-який фототип шкіри та колір волосся Laser Health 390 / 850 / 1630 Розподіл вартості процедури залежно від обраного типу насадки МаКо 390 / 820 / 1640 Автоматична діагностика стану шкіри та розширений прайс на дрібні естетичні ділянки Маска 325 / 795 / 1855 Комбінування двох типів променів у одному спалаху та бонуси за онлайн-запис Happylation 680 / 1190 / 2490 Затишні камерні студії в самому центрі столиці з розширеним вибором варіантів анестезії

Прайси і сильні сторони закладів допомагають вибрати формат, який відповідає вашим зонам і бюджету.

"Вибір комплексних пакетів на кілька зон суттєво зменшує загальну вартість догляду. Такий підхід заощаджує час і кошти, оскільки один сеанс охоплює одразу всі необхідні ділянки тіла", - говорить фахівець "Люменіс" Олег Думанський.

Обираючи, де зробити лазерну епіляцію в Києві за зрозумілою ціною, порівнюйте тариф за однакову зону й насадку, уточнюйте склад прайсу та множте сеанс на 6-10 візитів.

Якщо вас зацікавив "Люменіс", то на сайті центру можна подивитися ціни на різні зони та записатися на зручний час.

FAQ

Скільки коштує лазерна епіляція в Києві?

Орієнтири за один сеанс у популярних центрах столиці: пахви - 325-680 грн, глибоке бікіні - 795-1190 грн, ноги жіночі повністю - 1630-2490 грн.

Що вигідніше: оплата за зону чи за імпульс?

Для видалення кількох поодиноких волосків підходить оплата за імпульс (від 15 до 30 грн за спалах), для повноцінної обробки ділянки - фіксований тариф за зону або комплексний пакет.

Скільки сеансів закладати в бюджет?

Зазвичай повний курс становить 6-10 процедур з інтервалом 4-8 тижнів, після чого потрібні підтримувальні сеанси раз на 6-12 місяців.

Як перевірити актуальність прайсу?

Ціни на сайтах клінік вказано за один базовий сеанс; остаточну суму з урахуванням обраної насадки, комплексу зон або анестезії підтверджує адміністратор під час запису.