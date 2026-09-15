5 українських фільмів, які варто подивитися увечері: від "Куба & Аляска" до "Іншого Франка"

"Друге дихання" - документальний фільм Маші Кондакової про українських військових, які після важких поранень вирушають підкорювати Кіліманджаро. Герої живуть із протезами, повертаються до активного життя й приймають виклик, що вимагає не лише фізичної витривалості.

Камера супроводжує їх у складній експедиції, де кожен крок стає частиною особистого шляху.

Ця надихаюча історія потрапила до списку за щирість, сильну атмосферу й відчуття внутрішньої свободи. І все вирішується в момент, коли команда починає сходження на одну з найвищих вершин світу.

"Шляхетні волоцюги" - пригодницька комедія Олександра Березаня про львівських батярів Бодю та Мірека, які люблять авантюри, жарти й безтурботне життя.

Їхня звична компанія, пісні та пригоди створюють легкий настрій довоєнного Львова, а сюжет рухається завдяки постійній здатності героїв потрапляти в нові халепи.

Візуальний стиль, міські локації та музика додають фільму окремого шарму. Це хороший варіант для затишного кіновечора, особливо коли несподівано Боді й Міреку доводиться взяти під опіку юну Христю.

"Куба & Аляска" - документальна історія Єгора Трояновського про парамедикинь Юлію Сідорову та Олександру Лисицьку, які працюють на фронті й рятують життя.

Значну частину матеріалу знято на телефони та GoPro, тому режисерська робота максимально наближає глядача до щоденної реальності героїнь. Тут поруч існують небезпека, чорний гумор, дружба та втома.

Саме ця жива атмосфера робить фільм одним із найсильніших варіантів для перегляду, а завʼязка набирає сили, коли війна дедалі більше віддаляє подруг від їхнього колишнього життя.

"Інший Франко" - біографічна драма про Петра Франка, сина Івана Франка, чиє життя поєднало науку, військову справу, педагогіку та участь у створенні Пласту. У касті - Вʼячеслав Довженко, Ахтем Сеітаблаєв, Надія Левченко та інші українські актори.

Сюжет переносить у Львів 1941 року й починається з появи в домі Франків давнього друга Петра - Андрія Грищука. Саме тут особисті спогади, старі почуття й велика історія сходяться в одній точці, перетворюючи біографію на напружену драму.

"Кому ти там потрібен? Комітрагедія з однією особою" - документально-комедійний проєкт про Андрія Бєднякова та його особисту театральну історію.

У центрі - гастролі Україною, спогади про Маріуполь, самоіронія та спроба говорити з авдиторією без дистанції. Тут немає класичного антагоніста: головний конфлікт виникає між болючим минулим, сценою та бажанням рухатися далі.

Фільм варто переглянути за незвичний формат, гумор і глибокий сенс, а завʼязка починається тоді, коли сольний виступ перетворюється на дуже особисту розмову з глядачами.

Ці 5 українських фільмів показують, наскільки різним може бути сучасне українське кіновиробництво: від документальних історій про силу людини до львівської авантюри, біографічної драми та трагікомедії. Тож якщо ви шукаєте українські фільми, які варто переглянути, збережіть цей список для наступного кіновечора.