5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть вечером: от "Куба & Аляска" до "Іншого Франка"

"Друге дихання" - документальный фильм Маши Кондаковой об украинских военных, которые после тяжелых ранений отправляются покорять Килиманджаро. Герои живут с протезами, возвращаются к активной жизни и принимают вызов, требующий не только физической выносливости.

Камера сопровождает его в сложной экспедиции, где каждый шаг становится частью личного пути.

Эта вдохновляющая история попала в список за искренность, сильную атмосферу и чувство внутренней свободы. И все решается в момент, когда команда начинает восхождение на одну из самых высоких вершин мира.

"Шляхетні волоцюги" - приключенческая комедия Александра Березаня о львовских батярах Боде и Миреке, которые любят авантюры, шутки и беззаботную жизнь.

Их привычная компания, песни и приключения создают легкое настроение довоенного Львова, а сюжет движется благодаря постоянной способности героев попадать в новые беды.

Визуальный стиль, городские локации и музыка придают фильму отдельный шарм. Это хороший вариант для уютного киновечера, особенно когда неожиданно Боде и Миреку приходится взять под опеку юную Христю.

"Куба & Аляска" - документальная история Егора Трояновского о парамедиках Юлии Сидоровой и Александре Лисицкой, которые работают на фронте и спасают жизнь.

Значительная часть материала снята на телефоны и GoPro, поэтому режиссерская работа максимально приближает зрителя к ежедневной реальности героинь. Здесь рядом существуют опасность, черный юмор, дружба и усталость.

Именно эта живая атмосфера делает фильм одним из сильнейших вариантов для просмотра, а завязка вступает в силу, когда война все больше отдаляет подруг от их прежней жизни.

"Інший Франко" - биографическая драма о Петре Франко, сыне Иване Франко, чья жизнь соединила науку, военное дело, педагогику и участие в создании Пласта. В касте - Вячеслав Довженко, Ахтем Сеитаблаев, Надежда Левченко и другие украинские актеры.

Сюжет переносит во Львов 1941 года и начинается с появления в доме Франков давнего друга Петра - Андрея Грищука. Именно здесь личные воспоминания, старые чувства и история сходятся в одной точке, превращая биографию в напряженную драму.

"Кому ти там потрібен? Комітрагедія з однією особою" - документально-комедийный проект об Андрее Беднякове и его личной театральной истории.

В центре - гастроли по Украине, воспоминания о Мариуполе, самоирония и попытка говорить с аудиторией без дистанции. Здесь нет классического антагониста: главный конфликт возникает между болезненным прошлым, сценой и желанием двигаться дальше.

Фильм стоит пересмотреть за необычный формат, юмор и глубокий смысл, а завязка начинается тогда, когда сольное выступление превращается в очень личный разговор со зрителями.

Эти 5 украинских фильмов показывают, насколько разным может быть современное украинское кинопроизводство: от документальных историй о силе человека до львовской авантюры, биографической драмы и трагикомедии. Если вы ищете украинские фильмы, которые стоит посмотреть, сохраните этот список для следующего киновечера.