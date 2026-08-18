Археологи зробили відкриття, яке змінює уявлення про стародавні поховання: що вони знайшли
У давньоєгипетській гробниці знайшли останки людей, похованих протягом понад 700 років, а серед них - муміфікованого собаку.
Styler з посиланням на Frontiers in Environmental Archaeology розповідає про незвичайну знахідку, яка допомогла дослідникам більше дізнатися про поховальні традиції Стародавнього Єгипту.
Гробницю використовували понад 700 років
Поховальна камера TT 209 розташована у Фіванському некрополі, навпроти сучасного Луксора. Археологи виявили тут останки 16 людей, муміфікованого собаку, а також сліди ще щонайменше чотирьох поховань.
Особливість гробниці в тому, що нею користувалися протягом багатьох століть. Нових померлих ховали там навіть тоді, коли вільного місця майже не залишалося.
Тіла розміщували одне на одному
Найдавніші поховання були облаштовані окремо: померлих клали у труни та залишали разом із поховальними предметами, амулетами й іншими речами.
Пізніше простору стало менше, тому тіла почали розміщувати у вільних проміжках, а іноді - одне поверх іншого.
Проте дослідники не вважають це хаотичним нагромадженням. Навпаки, розташування останків показує, що люди, які приходили ховати своїх близьких пізніше, пристосовували нові поховання до тих, що вже були в камері.
Чому поруч із людьми опинився собака
Найбільше уваги привернув муміфікований собака. Його знайшли безпосередньо над останками чоловіка та жінки.
Точну причину такого поховання археологи поки не встановили. Однак вони припускають, що тварина могла мати особливий зв'язок із цією парою.
Не виключено й символічне значення: уявлення давніх єгиптян могли пов'язувати тварину з роллю супутника або провідника померлих у потойбічному світі.
Гробниця зберегла історію кількох поколінь
На думку дослідників, TT 209 була не просто місцем для повторних поховань. Камера поступово змінювалася разом із кожним новим похованням, а її простір буквально зберігав пам'ять про людей, яких тут ховали протягом століть.
Саме тому знахідка важлива для археологів: вона показує, як змінювалися поховальні звичаї та як давні єгиптяни пристосовували старі гробниці для нових поколінь.
Нагадаємо, як раніше ми розповідали про цікаву знахідку на одному з ретрофото, яка здатна спростувати цікавий радянський міф.