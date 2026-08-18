Археологи зробили відкриття, яке змінює уявлення про стародавні поховання: що вони знайшли

Гробницю використовували понад 700 років

Поховальна камера TT 209 розташована у Фіванському некрополі, навпроти сучасного Луксора. Археологи виявили тут останки 16 людей, муміфікованого собаку, а також сліди ще щонайменше чотирьох поховань.

Особливість гробниці в тому, що нею користувалися протягом багатьох століть. Нових померлих ховали там навіть тоді, коли вільного місця майже не залишалося.

Тіла розміщували одне на одному

Найдавніші поховання були облаштовані окремо: померлих клали у труни та залишали разом із поховальними предметами, амулетами й іншими речами.

Пізніше простору стало менше, тому тіла почали розміщувати у вільних проміжках, а іноді - одне поверх іншого.

Проте дослідники не вважають це хаотичним нагромадженням. Навпаки, розташування останків показує, що люди, які приходили ховати своїх близьких пізніше, пристосовували нові поховання до тих, що вже були в камері.

Чому поруч із людьми опинився собака

Найбільше уваги привернув муміфікований собака. Його знайшли безпосередньо над останками чоловіка та жінки.

Собака була знайдна в одній могилі з людьми (фото: Frontiers in Environmental Archaeology)

Точну причину такого поховання археологи поки не встановили. Однак вони припускають, що тварина могла мати особливий зв'язок із цією парою.

Не виключено й символічне значення: уявлення давніх єгиптян могли пов'язувати тварину з роллю супутника або провідника померлих у потойбічному світі.

Гробниця зберегла історію кількох поколінь

На думку дослідників, TT 209 була не просто місцем для повторних поховань. Камера поступово змінювалася разом із кожним новим похованням, а її простір буквально зберігав пам'ять про людей, яких тут ховали протягом століть.

Поховальні звичаї стародавніх людей (фото: Frontiers in Environmental Archaeology)

Саме тому знахідка важлива для археологів: вона показує, як змінювалися поховальні звичаї та як давні єгиптяни пристосовували старі гробниці для нових поколінь.