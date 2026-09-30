"Більше можливостей": Дантес розповів, чи заздрить учасникам нової "Фабрики зірок"

Чи заздрить Дантес новим "фабрикантам"

За словами артиста, сьогодні молоді виконавці мають значно більше можливостей для розвитку власної кар'єри ще під час участі у шоу. Вони можуть вести соцмережі, збирати власну аудиторію та одразу випускати музику на стримінгових платформах.

Саме цьому Дантес, за його словами, трохи заздрить. Коли він брав участь у "Фабриці зірок", головним способом заявити про себе був телевізійний ефір.

Артист зізнався, що водночас ностальгує за певною наївністю того періоду. Тоді не було TikTok, сторіс та необхідності постійно працювати над особистим брендом. Учасники передусім хотіли співати й хвилювалися, чи залишаться у шоу ще на тиждень.

Дантес пожартував, що в цьому були й свої переваги: після ефіру учасникам принаймні не потрібно було додатково знімати контент для TikTok.

Що Дантес думає про учасників нової "Фабрики зірок"

Співак також пояснив, за якими критеріями оцінює нове покоління артистів. На його думку, хорошого вокалу недостатньо, щоб зацікавити публіку.

Для Дантеса важливими є харизма, характер виконавця та його здатність залишитися в пам'яті глядачів після виступу.

"Можна десь неідеально заспівати, але зробити так, що тебе запам'ятають. Для артиста це не менш важливо", - пояснив він.

Таким чином, Дантес бачить одну з головних відмінностей між поколіннями "Фабрики" саме у можливостях для самостійного розвитку. Сучасні учасники можуть не лише показати себе в телевізійному проєкті, а й паралельно формувати власну аудиторію поза ним.

Що відомо про участь Дантеса у "Фабриці зірок"

Володимир Дантес став учасником другого сезону української "Фабрики зірок" у 2008 році. Саме під час проєкту він почав виступати разом із Вадимом Олійником. Їхній дует переміг у другому сезоні шоу.

Після завершення проєкту музиканти продовжили виступати разом. Спочатку колектив мав назву "Дантес & Олійник", а згодом отримав назву "ДіО.фільми". Однією з найвідоміших композицій дуету стала "Девочка Оля".

Саме на "Фабриці зірок" Володимир Гудков також отримав сценічне прізвище Дантес. За спогадами Наталії Могилевської, після виконання французької пісні учасника почали називати "французиком", а згодом команда зупинилася на псевдонімі Дантес.

Тепер, через роки після власної участі у шоу, Дантес повернувся до оновленої "Фабрики зірок" уже в ролі ведучого.