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Тренди 15 листопада 2026, 08:47

З чим носити джинси взимку: стильний образ від Христини Горняк (фото)

Секрет вдалого комплекту - у поєднанні фактур і кількох деталях, які змінюють увесь "лук"
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Христина Горняк (колаж: Styler)
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Українська блогерка, нотаріус та учасниця "Холостяка-15" Христина Горняк продемонструвала повсякденний комплект, у якому поєднала базові речі. Особливу увагу привертають вдало підібрані кольори й аксесуари, які роблять образ завершеним.

Детальніше про це розповідає Styler із посиланням на її фото в Instagram.

Який "лук" вибрала Горняк

Основою образу став джинсовий тотал-"лук" - поєднання сорочки та джинсів в одному кольорі. Такий прийом залишається актуальним і дозволяє створити цілісний комплект без складних стилістичних рішень.

Горняк обрала насичену синю джинсову сорочку зі світлими ґудзиками та накладними деталями. Вона заправила її у класичні джинси злегка розкльошеного крою з високою посадкою.

Особливу увагу привертає верхній одяг. Блогерка доповнила денім коротким об'ємним пуховиком кремово-бежевого відтінку з широким коміром із густого коричневого хутра. Завдяки цьому поєднанню образ отримав виразний зимовий характер.

На ноги Христина взула замшеві ботильйони рудо-пісочного кольору на стійких підборах. Вони добре перегукуються з відтінком верхнього одягу та додають комплекту завершеності.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Які аксесуари доповнили образ

Горняк зробила ставку на лаконічні, але помітні деталі. Зокрема, обрала масивні сонцезахисні окуляри з темно-коричневою оправою та лінзами, а також шкіряний ремінь у коричневому кольорі.

Завершує комплект сумка через плече темного відтінку. Вона не перевантажує образ і добре поєднується з джинсовою основою.

Горняк показала зручний образ на осінь 2026 (фото: instagram.com/kristygor)

Як повторити стильні прийоми Христини Горняк

У цьому комплекті є кілька деталей, які варто взяти на замітку для власного гардероба.

  • Поєднуйте денім із денімом. Джинсова сорочка та штани в близьких відтінках створюють цілісний повсякденний комплект.
  • Додавайте контрастні фактури. Гладкий джинс добре поєднується з матовою тканиною пуховика, пухнастим хутром і замшею.
  • Підкреслюйте талію. Заправлена сорочка та ремінь допомагають сформувати чіткий силует навіть у поєднанні з об'ємним верхнім одягом.
  • Обирайте вкорочений пуховик. Такий крій дозволяє зберегти пропорції фігури, особливо якщо носити його з джинсами з високою посадкою.
  • Не забувайте про взуття. Ботильйони на стійких підборах додають образу елегантності та візуально витягують силует.
Горняк показала універсальні речі (фото: instagram.com/kristygor)

Загалом образ Христини Горняк поєднує комфортний casual із більш елегантними елементами smart casual. А аксесуари, хутряний комір і замшеве взуття додають йому ретро-настрою з відсиланням до моди 1970-х років.

Це вдалий приклад того, як джинси, сорочка та тепла куртка можуть стати основою не лише практичного, а й продуманого зимового образу.

Горняк показала зручний образ на зиму 2026 (фото: instagram.com/kristygor)


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