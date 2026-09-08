З чим носити лосини, якщо ви plus size: 5 стильних образів

Лосини з довгим худі

Це один із найпростіших варіантів для тих, хто любить комфортний повсякденний одяг. Довге худі створює потрібний об'єм у верхній частині образу та добре врівноважує обтислий низ.

Обирайте модель вільного крою, яка прикриває стегна. Лосини при цьому залишаються головним акцентом нижньої частини образу, а весь комплект виглядає невимушено та сучасно.

Лосини з об'ємним светром

Якщо хочеться створити затишний образ для прохолодної погоди, лосини можна поєднати з великим светром. Особливо вдало виглядатиме модель із щільного трикотажу та вільним силуетом.

Довжина светра також має значення: краще, якщо він прикриватиме стегна. Таке поєднання дозволяє зберегти комфорт і водночас дотриматися балансу між обтислим низом та об'ємним верхом.

Лосини з об'ємною косухою

Шкіряна куртка може повністю змінити настрій образу з лосинами. Замість спортивного комплекту вийде більш зухвалий і міський варіант.

Для цього образу варто обрати саме вільну косуху - вона створить додатковий об'єм у плечах і верхній частині фігури. Під куртку можна вдягнути просту футболку або топ, а завершити образ грубим взуттям.

Лосини з топом або водолазкою та сорочкою

Ще один спосіб врівноважити обтислий низ - створити багатошаровий образ. За основу можна взяти топ або водолазку, а зверху додати вільну сорочку.

Сорочку можна не застібати, а пов'язати на стегнах. Такий прийом додає образу об'єму та робить його більш розслабленим. Водночас базовий топ або водолазка створюють акуратний перший шар.

Лосини з довгим кардиганом

Для більш жіночного та затишного образу підійде довгий кардиган. Він м'яко обрамляє фігуру, створює вертикальні лінії та добре поєднується з обтислими лосинами.

Краще обирати вільну модель без надто щільної посадки. Під кардиган можна вдягнути простий топ, футболку або водолазку - залежно від погоди та настрою образу.

Головне - не боятися об'ємних речей. Саме вони допомагають збалансувати силует, коли нижня частина образу максимально прилягає до фігури. Олена Шевченко також наголошує на важливості правильних пропорцій і вдалого крою під час створення образів plus size.