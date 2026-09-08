С чем носить лосины, если вы plus size: 5 стильных образов

Лосины с длинным худи

Это один из самых простых вариантов для тех, кто любит комфортную повседневную одежду. Длинное худи создает нужный объем в верхней части образа и хорошо уравновешивает обжатый низ.

Выбирайте модель свободного кроя, прикрывающую бедра. Лосины при этом остаются главным акцентом нижней части образа, а весь комплект выглядит непринужденно и современно.

Лосины с объемным свитером

Если хочется создать уютный образ для прохладной погоды, лосины можно объединить с большим свитером. Особенно удачно будет смотреться модель из плотного трикотажа и свободного силуэта.

Длина свитера также имеет значение: лучше, если он будет прикрывать бедра. Такое сочетание позволяет сохранить комфорт и одновременно соблюсти баланс между обжатым низом и объемным верхом.

Лосины с объемной косухой

Кожаная куртка может полностью изменить настроение образа с лосинами. Вместо спортивного комплекта получится более дерзкий и городской вариант.

Для этого образа следует выбрать именно свободную косуху - она создаст дополнительный объем в плечах и верхней части фигуры. Под куртку можно надеть простую футболку или топ, а завершить образ грубой обувью.

Лосины с топом или водолазкой и рубашкой

Еще один способ уравновесить обжатый низ - создать многослойный образ. За основу можно взять топ или водолазку, а сверху прибавить свободную рубашку.

Рубашку можно не застегивать, а связать на бедрах. Такой прием придает образу объема и делает его более расслабленным. В то же время, базовый топ или водолазка создают аккуратный первый слой.

Лосины с длинным кардиганом

Для более женственного и уютного образа подойдет длинный кардиган. Он мягко обрамляет фигуру, создает вертикальные линии и хорошо сочетается с обжатыми лосинами.

Лучше выбирать свободную модель без слишком плотной посадки. Под кардиган можно надеть простой топ, футболку или водолазку - в зависимости от погоды и настроения образа.

Главное - не бояться объемных вещей. Именно они помогают сбалансировать силуэт, когда нижняя часть образа максимально прилегает к фигуре. Елена Шевченко также отмечает важность правильных пропорций и удачного кроя при создании образов plus size.