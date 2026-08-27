Чим вищий комір, тим коротші сережки: стилістка назвала правило, яке врятує ваш образ

Високий комір - менше прикрас

Якщо ви одягнули гольф під горло, светр із високим коміром або об'ємну водолазку, довгі сережки-"люстри" краще залишити для іншого образу. Причина проста: прикрасі потрібен простір, щоб вона виглядала доречно, а не губилася серед складок тканини.

Тут можна скористатися простим орієнтиром - правилом двох пальців. Між нижнім краєм сережки та тканиною одягу бажано залишати хоча б кілька сантиметрів вільного простору. Якщо прикраса постійно лежить на плечі, торкається коміра або чіпляється за светр, вона починає візуально перевантажувати зону шиї.

До того ж постійний контакт прикраси з одягом - не найкраща ідея з практичного погляду. Сережка може чіпляти нитки, псувати делікатну тканину або заплутуватися у волоссі.

З огляду на це, до високого коміра краще обирати невеликі сережки, пусети, акуратні кільця або короткі підвіски. Вони доповнюють образ, але не сперечаються з об'ємним верхом.

Довгим сережкам потрібне повітря

А ось коли шия відкрита, можна сміливіше діставати довгі висячі сережки. Вони особливо добре працюють із вирізами, сорочками з розстебнутим верхнім гудзиком, сукнями з відкритими плечима або лаконічним верхом.

А от намагатися заховати великі сережки під шарф, пуховик чи пальто - сумнівне рішення. Прикраса може постійно чіплятися за тканину, перекручуватися, губитися під коміром і просто створювати зайвий об'єм біля обличчя.

Тому тут працює проста формула: чим більше тканини біля шиї, тим стриманішими мають бути сережки. І навпаки - відкритий верх дає більше свободи для великих, яскравих та довгих прикрас.

Не обов'язково сліпо дотримуватися правила двох пальців у кожному образі. Це радше зручний орієнтир, який допомагає швидко зрозуміти, чому певна прикраса раптом виглядає "не на своєму місці".