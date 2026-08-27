Чем выше воротник, тем короче сережки: стилистка назвала правило, которое спасет ваш образ
Серьги способны полностью изменить впечатление от образа, но иногда даже самое дорогое украшение выглядит некстати. Особенно это заметно, когда массивные или длинные серьги пытаются соединить с одеждой под горло.
Styler расскажет, как правильно совмещать серьги с высоким воротником, свитерами и верхней одеждой.
Высокий воротник - меньше украшений
Если вы одели гольф под горло, свитер с высоким воротником или объемную водолазку, длинные серьги-"люстры" лучше оставить для другого образа. Причина проста: украшению нужно пространство, чтобы оно выглядело уместно, а не терялось среди складок ткани.
Здесь можно воспользоваться простым ориентиром - правилом двух пальцев. Между нижним краем серьги и тканью одежды желательно оставлять хотя бы несколько сантиметров свободного пространства. Если украшение постоянно лежит на плече, касается воротника или цепляется за свитер, оно начинает визуально перегружать зону шеи.
К тому же постоянный контакт украшения с одеждой - не самая лучшая идея с практической точки зрения. Серьга может цеплять нити, портить деликатную ткань или запутываться в волосах.
Учитывая это, к высокому воротнику лучше выбирать небольшие серьги, пусеты, аккуратные кольца или короткие подвески. Они дополняют образ, но не спорят с объемным верхом.
Длинным серьгам нужен воздух
А вот когда шея открыта, можно смелее доставать длинные висячие серьги. Они особенно хорошо работают с вырезами, рубашками с расстегнутой верхней пуговицей, платьями с открытыми плечами или лаконичным верхом.
А вот пытаться спрятать большие серьги под шарф, пуховик или пальто - сомнительное решение. Украшение может постоянно цепляться за ткань, извращаться, теряться под воротником и просто создавать лишний объем у лица.
Поэтому здесь работает простая формула: чем больше ткани у шеи, тем сдержаннее должны быть серьги . И наоборот - открытый верх дает больше свободы для больших, ярких и длинных украшений.
Не обязательно слепо соблюдать правила двух пальцев в каждом образе. Это скорее удобный ориентир, помогающий быстро понять, почему определенное украшение вдруг выглядит "не на своем месте".
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