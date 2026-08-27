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Тренды 27 августа 2026, 14:47

Чем выше воротник, тем короче сережки: стилистка назвала правило, которое спасет ваш образ

Длинные серьги могут сделать образ эффектным, но только если рядом с ними достаточно свободного пространства
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Длинные серьги лучше смотрятся с открытой шеей (коллаж: Styler)
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Серьги способны полностью изменить впечатление от образа, но иногда даже самое дорогое украшение выглядит некстати. Особенно это заметно, когда массивные или длинные серьги пытаются соединить с одеждой под горло.

Styler расскажет, как правильно совмещать серьги с высоким воротником, свитерами и верхней одеждой.

Высокий воротник - меньше украшений

Если вы одели гольф под горло, свитер с высоким воротником или объемную водолазку, длинные серьги-"люстры" лучше оставить для другого образа. Причина проста: украшению нужно пространство, чтобы оно выглядело уместно, а не терялось среди складок ткани.

Здесь можно воспользоваться простым ориентиром - правилом двух пальцев. Между нижним краем серьги и тканью одежды желательно оставлять хотя бы несколько сантиметров свободного пространства. Если украшение постоянно лежит на плече, касается воротника или цепляется за свитер, оно начинает визуально перегружать зону шеи.

К тому же постоянный контакт украшения с одеждой - не самая лучшая идея с практической точки зрения. Серьга может цеплять нити, портить деликатную ткань или запутываться в волосах.

Учитывая это, к высокому воротнику лучше выбирать небольшие серьги, пусеты, аккуратные кольца или короткие подвески. Они дополняют образ, но не спорят с объемным верхом.

Длинным серьгам нужен воздух

А вот когда шея открыта, можно смелее доставать длинные висячие серьги. Они особенно хорошо работают с вырезами, рубашками с расстегнутой верхней пуговицей, платьями с открытыми плечами или лаконичным верхом.

А вот пытаться спрятать большие серьги под шарф, пуховик или пальто - сомнительное решение. Украшение может постоянно цепляться за ткань, извращаться, теряться под воротником и просто создавать лишний объем у лица.

Поэтому здесь работает простая формула: чем больше ткани у шеи, тем сдержаннее должны быть серьги . И наоборот - открытый верх дает больше свободы для больших, ярких и длинных украшений.

Не обязательно слепо соблюдать правила двух пальцев в каждом образе. Это скорее удобный ориентир, помогающий быстро понять, почему определенное украшение вдруг выглядит "не на своем месте".

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