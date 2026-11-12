Як носити звичайне осіннє пальто: стильний прийом від Анни Саліванчук (фото)
Українська акторка Анна Саліванчук показала осінній образ, який легко повторити з речей, що є у базовому гардеробі. Її "лук" доводить: навіть просте пальто може стати основою елегантного та актуального комплекту.
Styler з посиланням на її фото в Instagram детальніше розповідає про цей образ.
Який "лук" вибрала Саліванчук
Анна позує в затишному трикотажному молочному костюмі, який складається з широких штанів-палацо та светра на блискавці з акцентними рукавами з пір’ям.
Зверху акторка одягла довге пальто такого ж відтінку, що і костюм, а поверх нього накинула ще один светр у кольорі марсала або, як його ще називають, бургунді.
Світла палітра додає образу витонченості, а вільний крій забезпечує комфорт і не обмежує рухів. Водночас ансамбль не виглядає надто стриманим завдяки деталям (пір’я, светр поверх пальта).
Також акторка приділила особливу увагу аксесуарам.
Це, по-перше, сумка кольору марсала. Її насичений відтінок перегукується з осінньою палітрою природи та створює виразний контраст із молочним одягом.
По-друге, у тон до сумки акторка підібрала рукавички та ботильйони на каблуках з гострим мисом. Такий прийом допомагає об'єднати різні елементи гардероба в цілісний ансамбль.
Завершують образ молочний капелюх, який додає йому елегантності та робить стилізацію цікавішою, а також окуляри у незвичній оправі.
Чому це вдалий образ для холодної осені та зими
Образ акторки вдало поєднує естетику та практичність. Довге пальто захищає від прохолодного вітру, светр додатково зігріває, а широкі штани дозволяють почуватися комфортно протягом дня.
Молочний колір освіжає зовнішній вигляд навіть у похмуру погоду, а марсала додає глибини та осіннього настрою. До того ж насичений винний відтінок легко вписується в гардероб холодного сезону й добре поєднується з бежевим, кремовим, сірим та коричневим.
Ще одна перевага такого комплекту - можливість носити його як разом, так і окремо. Пальто можна поєднувати з джинсами, светр - зі спідницею або класичними брюками, а сумка та рукавички стануть стильними акцентами для інших повсякденних образів.
Чому поєднання молочного та марсала виглядає дорого
Секрет такого образу - у вдалому поєднанні благородних відтінків і стриманого силуету. Молочний колір додає ансамблю легкості та елегантності, а глибокий відтінок марсала створює виразний акцент, який робить образ візуально дорожчим.
Важливу роль відіграють і фактури: об'ємне пальто, м'який трикотаж та аксесуари з виразною текстурою додають комплекту глибини. При цьому кольори не конкурують між собою, а гармонійно доповнюють один одного. Саме така продуманість деталей, якісні матеріали та відсутність надмірного декору створюють ефект стриманої розкоші.
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