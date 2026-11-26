Головне церковне свято 26 листопада

За новим церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Аліпія Стовпника, який жив у 6-7 століттях у Малій Азії.

Святий присвятив життя молитвам та усамітненню. Він обрав незвичайну форму чернечого служіння - стовпництво, яке передбачало тривале перебування на спеціально облаштованому підвищенні.

Також цього дня церква вшановує преподобного Стиліана Пафлагонського. У християнській традиції його вважають покровителем дітей та родин.

Особливо цікавою для українців є ще одна церковна дата - річниця освячення храму святого Юрія Переможця біля Золотих воріт у Києві. Його історія сягає 11 століття, часів правління Ярослава Мудрого.

Народні традиції та прикмети 26 листопада

У народному календарі цей день відомий як осінній, або холодний Юрій. На відміну від весняного свята Юрія, яке асоціювалося з пробудженням природи, осіннє символізувало наближення зими.

Особливо цікаві традиції існували на Поліссі. Там цей день пов'язували з вовками, які з настанням холодів могли наближатися до людських осель. Господарі ретельно зачиняли хліви та намагалися не ходити до лісу.

Збереглися також народні прислів'я про те, що на Юрія водойми починають вкриватися кригою, а до Миколая морози посилюються.

Що не можна робити 26 листопада

За давніми народними віруваннями, цього дня не рекомендували:

вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби,

позичати речі з дому,

займатися важкою господарською роботою,

прясти та виконувати деякі види рукоділля.

Такі перестороги були пов'язані переважно з віруваннями про захист домашньої худоби від хижаків.

Церква не встановлює таких побутових заборон. Водночас продовжується Різдвяний піст, тому вірянам рекомендують приділяти увагу духовному життю та добрим справам.

Хто святкує День ангела 26 листопада

За новим церковним календарем сьогодні з іменинами можна привітати Аліпія, Георгія (Юрія), Інокентія, Стиліана та Якова.

Міжнародні та всесвітні свята 26 листопада

День подяки. Одне з найбільших державних та родинних свят у США , яке щороку припадає на четвертий четвер листопада. У 2026 році це саме 26 листопада. Традиційно американці збираються за сімейним столом, дякують за хороші події року та готують запечену індичку, картопляне пюре, журавлинний соус і гарбузовий пиріг. Наступного дня настає знаменита Чорна п'ятниця.

Всесвітній день сталого транспорту. Свято започаткувала Генеральна Асамблея ООН у 2023 році. Його мета - популяризація безпечного, доступного та екологічного транспорту. Особливого значення дата набуває у 2026 році, адже саме цьогоріч розпочалося Десятиліття сталого транспорту ООН, яке триватиме до 2035 року.