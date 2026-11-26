Главный церковный праздник 26 ноября

По новому церковному календарю сегодня чтят память преподобного Алипия Столпника, жившего в 6-7 веках в Малой Азии.

Святой посвятил жизнь молитвам и уединению. Он избрал необычную форму монашеского служения - столпничество, предполагавшее длительное пребывание на специально обустроенном повышении.

Также в этот день церковь чтит преподобного Стилиана Пафлагонского. В христианской традиции он считается покровителем детей и семей.

Особенно интересна украинцам еще одна церковная дата - годовщина освящения храма святого Юрия Победоносца возле Золотых ворот в Киеве. Его история уходит в 11 век, времен правления Ярослава Мудрого.

Народные традиции и приметы 26 ноября

В народном календаре этот день известен как осенний или холодный Юрий. В отличие от весеннего праздника Юрия, ассоциировавшегося с пробуждением природы, осеннее символизировало приближение зимы.

Особенно интересные традиции существовали на Полесье. Там этот день связывали с волками, которые с наступлением холодов могли приближаться к человеческим жилищам. Хозяева тщательно закрывали хлева и старались не ходить в лес.

Сохранились также народные пословицы о том, что на Юрия водоемы начинают укрываться льдом, а к Николаю морозы усиливаются.

Что нельзя делать 26 ноября

По древним народным верованиям, в этот день не рекомендовали:

отправляться в дальнюю дорогу без насущной надобности,

одалживать вещи из дома,

заниматься тяжелой хозяйственной работой,

прясть и выполнять некоторые виды рукоделия.

Такие предосторожности были связаны преимущественно с верованиями о защите домашнего скота от хищников.

Церковь не устанавливает такие бытовые запреты. В то же время продолжается Рождественский пост, поэтому верующим рекомендуют уделять внимание духовной жизни и добрым делам.

Кто празднует День ангела 26 ноября

По новому церковному календарю сегодня с именинами можно поздравить Алипия, Георгия (Юрия), Иннокентия, Стилиана и Иакова.

Международные и всемирные праздники 26 ноября

День благодарения. Один из самых больших государственных и семейных праздников в США , который ежегодно приходится на четвертый четверг ноября. В 2026 году это 26 ноября. Традиционно американцы собираются за семейным столом, благодарят за хорошие события года и готовят запеченную индейку, картофельное пюре, клюквенный соус и тыквенный пирог. На следующий день наступает знаменитая Черная пятница.

Всемирный день устойчивого транспорта. Праздник положил начало Генеральной Ассамблее ООН в 2023 году. Его цель - популяризация безопасного, доступного и экологического транспорта. Особое значение дата приобретает в 2026 году, ведь именно в этом году началось Десятилетие устойчивого транспорта ООН, которое продлится до 2035 года.