Ковтунці, блиск і зайвий декор: Андре Тан назвав речі, які роблять образ дешевим

5 деталей, які здешевлюють образ

Надто блискуча та масивна фурнітура

Перше, на що радить звертати увагу Андре Тан, - це фурнітура на сумках та інших аксесуарах. Надмірна кількість золотистих елементів, масивні ланцюжки та занадто помітні декоративні деталі можуть створювати враження несмаку.

Дизайнер із гумором зауважив, що якщо на сумці золота більше, ніж у Національному банку України, це вже тривожний сигнал. Стримана фурнітура, навпаки, часто робить аксесуар візуально дорожчим.

Тканина з неприродним блиском

Друга важлива деталь - матеріал, з якого виготовлений одяг. За словами дизайнера, надто блискуча тканина може зіпсувати враження навіть від красивої блузки.

Андре Тан порівняв такий матеріал із поліестером, який намагається видати себе за шовк. Тому під час вибору речей варто звертати увагу не лише на фасон і колір, а й на те, як тканина виглядає при освітленні та наскільки природно вона поводиться в русі.

Ковтунці та розтягнуті деталі

Ще одна ознака, яка може здешевити гардероб, - неохайний вигляд речей. Дизайнер радить не ігнорувати ковтунці на светрах, розтягнуті коміри та інші сліди зношення.

Тан наголосив, що такі дефекти не варто плутати з вінтажним стилем. Якщо річ втратила форму, вкрилася ковтунцями та має неохайний вигляд, час подумати про її заміну.

Невдала посадка одягу

Навіть найдорожчий одяг не матиме гарного вигляду, якщо він неправильно сидить на фігурі. Особливо це стосується піджаків, жакетів та інших речей, для яких важливі чіткий силует і правильні пропорції.

Дизайнер зауважив, що навіть піджак за три тисячі доларів може виглядати дешево, якщо не підходить за посадкою. Тому під час купівлі важливо оцінювати не лише бренд і цінник, а й те, наскільки добре річ відповідає параметрам фігури.

Надмірний декор

Остання помилка - велика кількість декоративних елементів в одному образі. Стрази, бантики, помітні логотипи, масивні ланцюги та інші прикраси можуть перевантажувати зовнішній вигляд.

Андре Тан пожартував, що не варто перетворюватися на новорічну ялинку, збираючись на побачення. За його словами, краще обирати більш стримані деталі, які доповнюють образ, а не перетягують усю увагу на себе.

Як виглядати дорого без великих витрат

Наприкінці відео Андре Тан нагадав про головний принцип стильного гардероба: дорого виглядати не означає витрачати великі гроші на одяг і аксесуари.

Набагато важливіше стежити за станом речей, правильно підбирати їх за фігурою, звертати увагу на якість матеріалів і не перевантажувати образ декором.