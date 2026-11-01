Люк Скайвокер тоді й зараз: як змінився Марк Гемілл після "Зоряних війн" (фото)

Яким Марк Гемілл був у 1977 році

Коли на екрани вийшов перший фільм "Зоряні війни", Марку Геміллу було 25 років. До цього він уже знімався на телебаченні, зокрема в серіалі "Головний госпіталь", але саме роль Люка Скайвокера принесла йому світову популярність.

У першому фільмі "Зоряні війни" Геміллу було лише 25 років. Тоді він мав русяве волосся та зовсім не нагадував сивочолого майстра джедаїв, якого глядачі побачили через десятиліття.

Його персонаж жив на пустельній планеті Татуїн і навіть не підозрював, що незабаром стане учасником боротьби проти Галактичної імперії.

Образ Люка швидко став одним із найвідоміших у світовому кінематографі. А сам Гемілл перетворився на кумира мільйонів шанувальників фантастики.

Марк Гемілл у ролі Люка Скайвокера у 1977 році (фото: Lucasfilm)

Аварія, після якої зовнішність актора змінилася

У січні 1977 року, ще до виходу перших "Зоряних війн", Марк Гемілл потрапив в автомобільну аварію. Він дістав травми обличчя, зокрема переломи носа та виличної кістки.

Акторові знадобилося хірургічне втручання. Після відновлення його риси обличчя дещо змінилися, що згодом помітили глядачі, порівнюючи перший фільм із продовженням.

Навколо цієї історії виникло чимало чуток. Деякі шанувальники припускали, що сцену нападу снігового чудовиська вампи на Люка у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь" спеціально створили, щоб пояснити зміни в зовнішності Гемілла.

Проте Джордж Лукас пояснював, що цей епізод не був написаний саме через аварію. За словами режисера, напад чудовиська лише додатково допоміг зробити зміни в зовнішності персонажа природними для сюжету.

Марк Гемілл у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь" (фото: Lucasfilm)

Як виглядав Гемілл наприкінці першої трилогії

У 1980 році актор повернувся до ролі Люка Скайвокера у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь", а в 1983-му знявся у стрічці "Повернення джедая".

За шість років, що минули від виходу першого фільму, Гемілл помітно подорослішав. Його обличчя стало більш виразним, а зачіска та костюми відповідали новому етапу розвитку персонажа.

Особливо помітною була зміна образу Люка в "Поверненні джедая". Замість світлого вбрання недосвідченого юнака він носив чорний костюм, а його поведінка стала стриманішою та впевненішою.

Це був уже не хлопець, який лише мріяв вирватися з Татуїна, а джедай, готовий протистояти Дарту Вейдеру та імператору Палпатіну.

Марк Гемілл у фільмі "Повернення джедая" 1983 року (фото: Lucasfilm)

Чим займався актор після завершення "Зоряних війн"

Після виходу оригінальної трилогії Гемілл продовжив акторську кар'єру, хоча жодна з наступних ролей не принесла йому такої популярності, як Люк Скайвокер.

Він працював у кіно, на телебаченні та театральній сцені. Серед його проєктів були фільми "Велика червона одиниця", "Село проклятих" та "Кінгсман: Таємна служба".

Окремим напрямом кар'єри стало озвучування персонажів. У 1992 році Гемілл почав працювати над образом Джокера в анімаційному серіалі про Бетмена.

Його голос став настільки впізнаваним, що згодом актор неодноразово повертався до цього персонажа в мультфільмах та відеоіграх. За роботу над грою "Batman: Arkham City" він отримав премію BAFTA.

Марк Гемілл у 1990-х роках (фото: Getty Images)

Повернення Люка Скайвокера через 32 роки

У 2015 році Марк Гемілл знову з'явився в образі Люка Скайвокера у фільмі "Зоряні війни: Пробудження Сили".

На той момент акторові було вже 64 роки. Замість молодого героя з русявим волоссям глядачі побачили чоловіка із сивою бородою, довшим волоссям та помітними віковими змінами обличчя. У фіналі стрічки його персонаж з'являється на віддаленому острові, де його знаходить Рей.

Повноцінне повернення Гемілла відбулося у фільмі "Останні джедаї", який вийшов у 2017 році. Тепер Люк був не юним учнем, а досвідченим майстром, який пережив чимало втрат і розчарувань.

Зміни в зовнішності актора допомогли підкреслити різницю між двома етапами життя персонажа. Довге сиве волосся, густа борода та суворіший погляд зробили його образ більш зрілим.

Марк Гемілл у фільмі "Останні джедаї" 2017 року (фото: Lucasfilm)

Як Марк Гемілл виглядає зараз

25 вересня 2026 року Марку Геміллу виповнилося 75 років. Сьогодні актор зберігає впізнавані риси обличчя, хоча за десятиліття його зовнішність суттєво змінилася. Він має сиве волосся, часто носить бороду та з'являється на публіці як у класичних костюмах, так і в повсякденному одязі.

На відміну від молодого Люка Скайвокера, якого глядачі пам'ятають із першої трилогії, сучасний Гемілл має образ зрілого актора, який не намагається приховувати свій вік.

Його кар'єра також не обмежилася "Зоряними війнами". У 2025 році вийшли фільми "Життя Чака" та "Довга хода", у яких Гемілл зіграв зовсім інших персонажів.