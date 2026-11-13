Репери-військові та виробник дронів "Генерал Черешня" презентували мілітарі-трек "Що далі?"

Про що новий трек "Що далі?"

Нова колаборація Тура, Гоні, Міші Правильного та Гаррі Шульца є відвертою і жорсткою фіксацією теперішнього часу, де війна стала буденністю, а єдиний план для ворога - це пакети та чорні мішки.

Виконавці використали у треку "Що далі?" чорний гумор, сарказм і жорсткі висловлювання, щоб передати власне бачення подій та настроїв у суспільстві.

За словами артистів, вони свідомо відмовилися від м'яких формулювань, обравши прямолінійну подачу.

"Ми не намагаємося підбирати м'які слова, адже в ситуації, коли кожен день триває боротьба за виживання, єдиний можливий тон - це їдкий сарказм, чорний гумор та абсолютна впевненість у нашій перемозі", - коментують виконавці.

Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц презентували трек "Що далі?"

Особливістю релізу стала співпраця з українським виробником безпілотників "Генерал Черешня", що додає треку особливого технологічного й смертоносного вайбу для окупантів.

"За підтримки наших друзів із "Генерала Черешні" цей посил летить туди, куди треба, ще швидше та точніше", - додають музиканти.

Як до проєкту долучився "Генерал Черешня"

Директор комунікацій та медіа компанії "Генерал Черешня" Марко Кушнір зазначив, що співпраця з артистами допомагає розвивати мілітарну культуру через український реп.

За його словами, компанія пишається можливістю працювати з виконавцями, які, до того ж, використовують її безпілотники.

"Ми продовжуємо розвивати напрямок мілітарі-культури в самому трушному варіанті - репу. Пишаємось можливістю створювати такі продукти з найкращими майстрами своєї справи. І також пишаємось, що хлопці працюють на наших дронах. Тепер співпраця виходить за рамки бліндажів та майстерень. Далі - ще більше", - сказав Кушнір.

Артисти наголошують, що незалежно від міжнародних заяв і рішень за зачиненими дверима українцям необхідно продовжувати боротьбу.

"Якими б не були обіцянки світових "діячів", що б не вирішувалось за закритими кабінетами - нам необхідно продовжувати робити своє: щодня готуватися, ставати сильнішими та продовжувати боротьбу", - закликають Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц

Де послухати трек

Разом із композицією виконавці презентували відеокліп. У ньому показали кадри, що відображають повсякденну реальність українців під час війни.

Послухати пісню "Що далі?" можна на стримінгових платформах за посиланням.

Нагадаємо, Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц - українські реп-виконавці та військовослужбовці, які в різний час долучилися до Сил оборони України, щоб захищати країну від російської агресії.