Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе

Чому тести на увагу і логіку корисні

Поки людина шукає відмінності, її мозок одночасно тренує концентрацію розвиває зорову пам'ять і вчиться швидше обробляти інформацію. З розвиненою увагою раніше помічаєш помилки, швидше орієнтуєшся в нових ситуаціях і рідше пропускаєш важливі деталі.

А ще регулярні вправи на уважність сповільнюють вікове зниження когнітивних функцій. Тож такі тести корисні у будь-якому віці.

Знайди 5 відмінностей

Роздивись обидві картинки максимально уважно. Не поспішай, перша ідея, де шукати, майже завжди хибна. Іноді відмінність ховається саме там де здається все однаково.

Швидкий тест на IQ (зображення згенеровано ШІ)

Скільки знайшов? Перевіряй відповіді

Не поспішай підглядати, дай собі ще кілька секунд. Іноді остання відмінність знаходиться саме тоді коли вже майже здався.

з блюдця зникла ложка і воно тепер порожнє,

з вази зникла квітка,

з чайника зникла кришка,

серветка зникла зі столу повністю,

на одному тістечку немає прикраси зверху.

Про що говорять результати

5 з 5 - ти помітив навіть порожню вазу і тістечко без ягідки. Це не просто уважність, це здатність бачити те, чого немає, а не тільки те, що є. Рідкісна якість!

3-4 з 5 - дуже добре. Зазвичай саме кришка чайника або серветка вислизають до останнього, вони не кидаються в очі бо мозок звик, що вони там є. Це нормально і навіть пояснює як працює наше сприйняття.

1-2 з 5 - твій мозок дивився на загальну картину, а не полював на деталі. Це теж цінна навичка, просто інша. Тепер, коли знаєш відповіді, поглянь ще раз і знайди кожну відмінність самостійно.

0 з 5 - перечитай список і знайди кожну відмінність на картинці, так набагато цікавіше, аніж просто знати відповідь.