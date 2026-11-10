Сі-Джей із GTA: San Andreas: хто подарував голос Карлу Джонсону і чим відомий Young Maylay

Хто такий Сі-Джей і чому GTA: San Andreas стала культовою

Карл Джонсон на прізвисько Сі-Джей (CJ) - головний герой Grand Theft Auto: San Andreas, яку Rockstar Games випустила у 2004 році. Події розгортаються у вигаданому штаті Сан-Андреас, прототипом якого стала Каліфорнія початку 1990-х років.

Історія починається з повернення Карла до рідного Лос-Сантоса після п'ятирічної відсутності. Він залишив місто, але мусить повернутися через смерть матері Беверлі Джонсон. Удома на нього чекають брат Шон на прізвисько Світ, сестра Кендл і старі друзі з банди Grove Street Families.

Однак колишнє життя вже не чекає на нього з розпростертими обіймами. Район змінився, банда втратила частину впливу, а вулиці контролюють конкуруючі угруповання. Сі-Джею доводиться не лише відновлювати становище Grove Street Families, а й розбиратися із сімейними конфліктами, зрадами та власним минулим.

Згодом пригоди героя виходять далеко за межі Лос-Сантоса. Гравці відвідують Сан-Фієрро та Лас-Вентурас, знайомляться з новими персонажами, займаються бізнесом і потрапляють у дедалі масштабніші кримінальні історії.

Однією з причин популярності San Andreas стала свобода дій. Можна було змінювати зовнішність Сі-Джея, тренуватися в спортзалі, купувати одяг і нерухомість, їздити на автомобілях, літати на літаках і просто досліджувати величезний ігровий світ.

Не менш важливою була атмосфера 1990-х: вулична культура Лос-Анджелеса, хіп-хоп Західного узбережжя, автомобілі того часу та радіостанції з музикою різних жанрів. Саме завдяки цьому гра стала не просто кримінальною пригодою, а впізнаваним портретом цілої епохи.

Хто озвучив Карла Джонсона і як отримав цю роль

За голосом Сі-Джея стоїть американський репер Young Maylay, справжнє ім'я якого Крістофер Беллард (Christopher Bellard). Він народився 17 червня 1979 року в Лос-Анджелесі та виріс у Південному Лос-Анджелесі, де сформувалися його музичні вподобання й інтерес до хіп-хопу.

Знайомство з Rockstar Games відбулося завдяки DJ Pooh - американському музичному продюсеру, який працював над GTA: San Andreas.

В інтерв'ю Young Maylay розповідав, що спочатку навіть не підозрював про можливість отримати роль у відеогрі. DJ Pooh зателефонував йому, і вони приблизно 15 хвилин обговорювали музичні біти. Лише згодом продюсер повідомив, що розмова відбувалася на гучному зв'язку, а поруч перебували представники Rockstar Games.

Крістофер Беллард (фото: instagram.com/mayleeno)

Розробникам сподобалася природна манера спілкування репера, тому його запросили на прослуховування. Після кількох етапів відбору Беллард отримав роль Карла Джонсона.

Під час кастингу музикант читав уривки сценарію фільму "Menace II Society". Це допомогло оцінити, наскільки органічно він передає атмосферу вуличного життя, яку розробники хотіли відтворити в грі.

Для Young Maylay це був перший досвід озвучування відеоігор. Проте його голос настільки добре підійшов персонажу, що сьогодні багатьом гравцям складно уявити Сі-Джея з іншою манерою мовлення.

Музична кар'єра Young Maylay: що він випускав після гри

Попри популярність Сі-Джея, Young Maylay не став обмежуватися акторською роботою. Його головним захопленням залишився хіп-хоп, зокрема напрям West Coast hip-hop, тісно пов'язаний із музичною культурою Каліфорнії.

Після виходу GTA: San Andreas репер використав інтерес геймерів до свого імені та продовжив розвивати власну музику. У 2005 році він випустив "San Andreas: The Original Mixtape" - проєкт, назва якого безпосередньо відсилає до гри. Наступним помітним релізом став "The Real Coast Guard" (2008), створений разом із DJ Crazy Toones.

Цікаво, що Young Maylay не просто записав голос головного героя, а й долучився до музичної складової GTA: San Andreas. Його творчість стала частиною тієї самої хіп-хоп-атмосфери, за яку гравці полюбили гру.

Який зв'язок Young Maylay має з GTA 5

У родині Young Maylay є ще одна людина, знайома шанувальникам Grand Theft Auto. Його двоюрідний брат - Шон Фонтено, який озвучив Франкліна Клінтона в GTA 5.

В інтерв'ю GamesRadar+ Фонтено підтвердив родинний зв'язок із Young Maylay і розповів, що саме двоюрідний брат зіграв Сі-Джея. До речі, сам Шон також з'явився в GTA: San Andreas, де озвучив одного з учасників Grove Street Families.

В інтерв'ю Young Maylay зізнався, що зрадів, коли дізнався про роль брата в наступній великій частині франшизи. Водночас трохи образився, адже Шон не розповів йому про кастинг заздалегідь.

Шон Фонтено та Young Maylay (фото: Reddit)

Чи повернеться Young Maylay до ролі Сі-Джея

Питання про можливе повернення Карла Джонсона регулярно виникає серед шанувальників GTA. Проте Young Maylay неодноразово давав зрозуміти, що не хоче брати участь у проєктах лише заради повторення колишнього успіху.

В інтерв'ю музикант розповів, що це був його перший досвід озвучування відеогри й, імовірно, останній у такому форматі. Водночас він не виключав роботи над мультфільмами, анімаційними серіалами та коміксами.

Попри це, репер зазначав, що був би готовий розглянути пропозицію від Rockstar Games.