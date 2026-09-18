СТБ назвав дату вихода нового сезону "Холостяка" з Кравцовим: прем'єра у жовтні

Коли вийде "Холостяк-15"

Прем'єра нового сезону романтичного реаліті-шоу відбудеться 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Саме тоді глядачі познайомляться з головним героєм та жінками, які прийшли на проєкт у пошуках кохання.

Новий сезон обіцяє перші знайомства, побачення, романтичні моменти та непрості рішення, які можуть змінити життя учасників.

Хто став новим "холостяком"

Головним героєм 15 сезону став В'ячеслав Кравцов - український баскетболіст, багаторічний капітан національної збірної України та гравець НБА.

Тепер спортсмену доведеться залишити звичний спортивний майданчик заради зовсім іншої гри - побудови стосунків. У новому сезоні він познайомиться з учасницями, які спробують завоювати його увагу та серце.

Що стосується ведучого проєкту, то ним вже традиційно став Григорій Решетник.

Що ще відомо про нового "холостяка"

В'ячеслав Кравцов - 38-річний баскетболіст родом з Одеси, зріст якого становить 212 см. Він понад десять років був капітаном збірної України, грав у НБА за Detroit Pistons та Phoenix Suns, а також має досвід виступів у європейських клубах. Окрім спорту, Кравцов розвиває власний бізнес у сфері морської логістики.

У нього вже був серйозний досвід сімейного життя. Кравцов був одружений з моделлю Еліною Руденко, а 2021 року в них народилася донька Мелісса. Після розлучення спортсмен продовжує багато часу проводити з дитиною.

Цікаво, що одна з його попередніх історій кохання свого часу навіть вплинула на спортивну кар’єру. Кравцов розповідав, що після виступів у Донецьку переїхав до США грати в НБА, а згодом через стосунки погодився на контракт із московським ЦСКА. Там він пробув близько двох із половиною місяців, після чого відмовився від контракту. Сам спортсмен назвав рішення їхати до Москви помилкою та сказав, що з тією дівчиною більше не спілкується.

А ось щодо участі в "Холостяку", то Кравцов одразу озвучив доволі конкретні очікування. Він назвав себе відкритою і простою людиною та сказав, що для нього важливі не зовнішні параметри, а взаємні почуття. Серед рис, які йому подобаються в жінках, він окремо назвав цікавість до життя та бажання розвиватися.

"Гадаю, що для мене "Холостяк" закінчиться весіллям", - говорив він.