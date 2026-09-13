"Тиха Нава", "Я працюю на цвинтарі" та інші: українські фільми та серіали з небанальними сюжетами

"Тиха Нава"

Молодий юрист Адам приїжджає до тихого провінційного містечка, але звичайний відпочинок обертається розслідуванням серії тяжких злочинів. Коли поліція замовчує факти, свідки мовчать, а система намагається сховати правду, Адам вирішує сам докопатися до того, що насправді відбувається в місті. І чим далі він заходить у справу, тим очевидніше: Тиха Нава зовсім не така тиха, як здається.



"Мама"

Ніна Петрівна дізнається, що її єдиний син, який пішов добровольцем на фронт, потрапив у полон. Жінка не чекає, поки хтось інший його врятує, і сама потайки вирушає на окуповану територію, проходячи блокпости, небезпечні села та зустрічаючись із ворогом. Її пошуки перетворюються на боротьбу за життя сина, де кожен наступний крок може стати останнім.



"Вітя"

Молодий автослюсар із Лубен мріє стати психологом і вирішує допомагати людям прям на батьківському СТО, пояснюючи людські проблеми через автомобільні метафори. Його екстраординарний підхід швидко робить Вітю популярним серед місцевих жителів, але тепер перед ним стоїть важкий вибір - залишитись в рідному місті чи ризикнути всім заради мрії про Київ.

"Коза Ностра. Мама їде додому"

Влада Коза з Карпат вирушає до Італії, щоб допомагати доньці з новонародженим онуком, але замість теплого сімейного возз’єднання опиняється без роботи й даху над головою. Зрештою вона починає працювати домробітницею в родині сицилійського мафіозі. Поступово Влада починає наводити порядок не лише в його домі, а й у самому мафіозному клані.





"Перші дні"

Шість окремих історій звичайних українців, чиє життя назавжди змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Тут і про дружину та її сім’ю, яка опиняється під одним дахом із колишнім чоловіком, і працівники зоопарку, які намагаються врятувати тварин, і іноземець, який приїхав забрати свою кохану з Києва, але зрештою долучається до волонтерства.

Це серіал про перші тижні війни очима людей, які ще вчора жили звичайним життям, а сьогодні мусять адаптуватися до нової реальності.



"Злі духи"

Київський слідчий Маркіян Сич після поранення приїздить на реабілітацію в карпатське село Ясени, але замість спокою опиняється серед загадкових смертей. Місцеві переконані, що за ними стоять злі духи та таємнича Мара, тоді як Маркіян шукає цілком земне пояснення. Та чим глибше він занурюється в розслідування, тим більше розуміє: у цьому селі кожен щось приховує.

"Я працюю на цвинтарі"

Саша, колишній архітектор, заробляє на встановленні пам’ятників і звик дивитися на смерть із цинізмом та іронією. Але повернення доньки-підлітка та боротьба за контроль над цвинтарем раптово втягують його у вир особистих драм і кримінальних конфліктів. А за його байдужістю поступово відкривається травма, від якої він намагається втекти.



"Генделик"

Сценарист Іван Герасимов через творчу кризу не встигає написати сценарій і тікає від впливового замовника, який погрожує йому. Так він опиняється у дивному кафе "Генделик", де зустрічає людей зі свого минулого, а межа між спогадами, фантазіями та реальністю - зникає. Щоб вибратися з цього кафе, Івану доведеться нарешті розібратися із самим собою.

"Уроки толерантності"

Звичайна українська родина погоджується на участь у державній програмі заради фінансової допомоги, але є одна умова: на три тижні поселити у своєму домі ЛГБТК+ активіста. Те, що спочатку здається легкою можливістю отримати гроші, швидко перетворюється на зіткнення з власними стереотипами, страхами та сімейними конфліктами. І виявляється, що змінитися доведеться не гостю, а самим Найдюкам.

"Мирний 21"

Воєнна драма про луганських прикордонників, які у 2014 році опинилися перед вибором: здатися під тиском ворога чи залишитися вірними присязі. Російські спецслужби та бойовики намагаються зламати їх зсередини, граючи на недовірі між бійцями. Але коли ситуація доходить до критичної точки, кожному доводиться показати, чого насправді варта його вірність.