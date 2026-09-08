Манікюр без переплат: нейл-майстриня назвала гідні альтернативи люкс-засобам Dior і Hermès

Про них досі мовчать

Авторка допису зазначила, що вже більше року бачить сотні дописів про дорогі лаки від Manucurist, Hermès, Dior та інших брендів.

За її словами, деякі з них коштують недешево, потребують кількох шарів і при цьому тримаються близько тижня. Тому вона вирішила показати альтернативу з професійного сегмента.

"Дівчата, ми живемо в країні, де вже не перше десятиліття нігті пилять люди з вищою освітою. Просто повірте, це напряму впливає на розвиток сфери і матеріалів" - написала вона.

Допис авторки (скриншот)

Після цього вона залишила список українських та професійних брендів, які, на її думку, можна використовувати навіть удома.

Що радить майстриня

Для догляду за кутикулою авторка радить звернути увагу на Gemely, Edlen та DNKa. Саме їх вона назвала серед брендів, у яких можна шукати ремувер для кутикули.

Для звичайного лакового покриття майстриня виділила одразу кілька варіантів.

Touch вона особливо хвалить за стійкість. За її словами, на педикюрі таке покриття може носитися до чотирьох тижнів.

Окремо авторка виділила Nails of the Day. Її фаворит - червоний лак цього бренду. Майстриня називає його "найкращим червоним лаком у світі" та зазначає, що він сохне приблизно 15 секунд і добре виглядає навіть без топового покриття.

Ще один варіант - Joia Vegan. За словами майстрині, у бренду є прозорий рожевий відтінок, схожий на той, який часто порівнюють із лаком Manucurist. При цьому, як зазначає авторка, його можна придбати приблизно за 100 гривень.

Для зняття покриття майстриня також радить звернути увагу на G-Code.

Особливість цього ремуверу - олійна основа, яка, за її словами, допомагає не пересушувати нігті та шкіру.

У коментарях під дописом користувачі активно дякували авторці за список. Дехто писав, що вже заскрінив рекомендації або відправив їх подругам.

Одна з підписниць навіть запитала, який топ вона може порадити. Інші просто залишали слова подяки за корисну добірку.

Схоже, українським професійним брендам справді є що запропонувати, навіть якщо в соцмережах значно частіше говорять про гучні люксові назви.