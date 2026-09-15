Це краще залишити у 2000-х: Андре Тан назвав 3 невдалі моделі джинсів

Джинси скіні

Першими у списку Андре Тана опинилися надто вузькі джинси скіні. Йдеться саме про моделі, які щільно облягають ноги по всій довжині та практично не залишають простору для руху.

Дизайнер радить не триматися за такі джинси лише тому, що вони колись були улюбленою частиною гардероба. Він жартома зазначив, що якщо джинси настільки вузькі, що за обрисами ніг можна вивчати анатомію, їх уже час відпустити.

При цьому скіні не обов'язково повністю зникли з моди, однак їхня надзвичайно обтисла версія сьогодні виглядає менш актуально. Натомість у тренді залишаються більш вільні силуети, які не так сильно підкреслюють ноги.

Джинси з дуже низькою посадкою

Друга модель, від якої дизайнер радить відмовитися, - джинси з екстремально низькою посадкою, особливо варіанти, які нагадують популярні моделі середини 2000-х.

Саме низька посадка свого часу була одним із головних трендів. Проте сьогодні надмірно низькі джинси можуть мати застарілий вигляд, особливо якщо їхній дизайн повторює естетику 2007 року.

Андре Тан визнає, що мода постійно повертає тренди минулих десятиліть. Водночас, за його словами, не кожна річ, яка знову стала популярною, автоматично має повернутися до нашого гардероба.

Тому замість екстремально низької посадки стилістично безпечнішим вибором можуть стати джинси із середньою або високою посадкою.

Джинси з величезними дірками

Третій антитренд у списку дизайнера - джинси з надмірною кількістю великих прорізів і дуже сильним ефектом потертості.

Якщо тканини на джинсах залишається зовсім мало, а великі дірки займають більшу частину виробу, такий одяг може виглядати не стильно, а просто зношено. Андре Тан порівняв подібні джинси зі "спогадом про одяг", натякаючи на те, що надмірний рваний декор уже не має такого актуального вигляду.

Водночас це не означає, що від рваних джинсів потрібно відмовитися повністю. Акуратні потертості або кілька невеликих прорізів можуть залишатися частиною повсякденного образу. Головне - не переборщити з кількістю декору.

Що обрати замість цих джинсів

Замість надто вузьких скіні, екстремально низької посадки та джинсів із величезними дірками дизайнер радить звертати увагу на сучасніші силуети. Універсальним варіантом залишаються прямі джинси, а також моделі вільного крою та широкі фасони.

Перевага таких моделей у тому, що їх легко вписати в повсякденний гардероб. Вони добре поєднуються як із базовими футболками та сорочками, так і з об'ємними светрами, жакетами чи трендовим взуттям.

При цьому не варто сприймати список антитрендів як сувору заборону. Мода - це насамперед спосіб самовираження, а речі з минулих сезонів цілком можуть залишатися улюбленими. Однак якщо мета - створити саме сучасний образ, варто критично оцінити посадку, крій та кількість декоративних деталей на джинсах.