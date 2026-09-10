rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Тренди Ці модні осінні кольори можуть зіпсувати образ: стилістка показала, чим їх замінити
Тренди 10 вересня 2026, 11:37

Ці модні осінні кольори можуть зіпсувати образ: стилістка показала, чим їх замінити

Деякі відтінки можуть зіграти зовсім не на вашу користь
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Які відтінки можуть старити та чим їх замінити (колаж: Styler)
Поділитися:

Новий тренч кольору карамелі або светр теплого рудого відтінку можуть чудово виглядати на вішаку, але зовсім інакше - на людині. Особливо якщо колір одягу не гармоніює з природним підтоном шкіри.

Styler з посиланням на поради стилістки Олени Шевченко з допису в Instagram розповідає, на які популярні відтінки варто звернути увагу цієї осені та які альтернативи допоможуть зробити образ більш свіжим.

Не всі "осінні" кольори однаково вдалі

За словами стилістки, колір одягу біля обличчя важливий не лише з точки зору моди. Він впливає на те, як візуально сприймається тон шкіри.

Фахівчиня радить звертати увагу на температуру відтінку та не купувати річ лише тому, що вона зараз особливо популярна.

Теракотовий

Теплий теракотовий може невдало поєднуватися з холодним підтоном шкіри й робити обличчя візуально тьмянішим.

Як альтернативу стилістка радить спробувати винний або ягідний відтінок. Вони також добре вписуються в осінню палітру, але можуть виглядати виразніше біля холоднішого тону шкіри.

Болотяний хакі

Ще один популярний осінній колір - болотяний хакі. За словами Шевченко, він може візуально додавати обличчю втомленого вигляду.

Замість нього можна обрати глибокий хвойний - насичений зелений відтінок, який стилістка пропонує як альтернативу.

Руда карамель

Карамельні та рудуваті відтінки традиційно стають особливо популярними восени. Проте якщо теплий колір робить обличчя візуально втомленим, варто пошукати інший варіант.

Шевченко радить звернути увагу на холодний тауп або нейтральний кемел. Такі відтінки допоможуть зберегти стриману й дорогу на вигляд осінню палітру без зайвої теплоти біля обличчя.

Стилістка наголошує: не обов'язково повністю відмовлятися від модних кольорів. Якщо відтінок вам не пасує, його можна залишити в нижній частині образу, а біля обличчя використати той, який краще гармонує з зовнішністю.

Тож перед покупкою чергового "осіннього" светра чи тренча варто подивитися не лише на тренди, а й на те, як саме цей колір змінює ваше обличчя.

Раніше ми розповідали про те, як правильно носити і з чим поєднувати лосини жінкам, які мають пишні форми.

Модні тренди
Читайте також Каменських після одкровень про українську мову внесли до бази "Миротворець" 10 вересня 2026, 10:37 Медівник, який можна готувати заздалегідь: 12 тонких коржів і 3 креми на вибір 10 вересня 2026, 10:03 9 речей, які наші предки ніколи не робили з хлібом: важливі заборони 10 вересня 2026, 09:19 Їдете в Єгипет з дітьми і без чоловіка? Що радять туристки для відпочинку без зайвих проблем 10 вересня 2026, 08:37
Більше цікавого
Гороскопи Таро-гороскоп на 10 вересня: поради для всіх знаків Зодіаку про надію та прощання з минулим 10 вересня 2026, 06:08
Гороскопи Китайський гороскоп з 9 вересня: прогноз для Собак, Кроликів, Коней та Тигрів 09 вересня 2026, 20:04
Люди Денисенко висловилася про сварку зі Світлицькою і згадала Цимбалюка: "Навіть не вітаюся" 09 вересня 2026, 19:20
Смачно Рулет "6 столових ложок": готується разом із начинкою і не потребує окремого коржа 09 вересня 2026, 19:09
Люди "Не приймаю твої вибачення": Денисенко відповіла, за що ображена на Федінчика 09 вересня 2026, 18:17