В Україні стартували зйомки нового детективу "На воді": прем’єра у 2027 році

Про що буде серіал "На воді"

У центрі історії - спеціальний підрозділ, який працюватиме зі справами, де вода стає не просто фоном, а частиною самого розслідування. Вона може приховувати сліди, змінювати стан доказів і ускладнювати відновлення подій. Тому кожна справа вимагатиме від команди окремого підходу.

Але серіал будуватиметься не лише навколо злочинів. Важливими будуть і самі герої, їхні характери, стосунки та те, як вони працюють разом у складних ситуаціях.

Зйомки серіалу "На воді" (фото: пресслужба)

Автори хочуть створити окремий детективний світ

У SPACE Production кажуть, що "На воді" задуманий не просто як окремий серіал, а як початок нового процедурального всесвіту зі своїми героями, атмосферою та правилами.

Співзасновниця SPACE Production Дарія Легоні-Фіалко зазначила, що попередній спільний детективний проєкт компанії та СТБ охопив 15,47 млн глядачів і зібрав понад 1,13 млрд переглядів.

За її словами, у новому серіалі команда залишається в жанрі детективного процедуралу, але створює зовсім інший світ з новою атмосферою, візуальною мовою та специфікою розслідувань.

Генеральна директорка СТБ Людмила Семчук додала, що команда бачить попит на детективні історії, які дозволяють глядачам хоча б ненадовго переключитися від тривожних новин і отримати відчуття справедливості.

Зйомки серіалу "На воді" (фото: пресслужба)

Хто працює над "На воді"

Головною режисеркою серіалу стала Ліза Хоменко, а креативною продюсеркою - Ніна Пономарьова.

Імена акторів та подробиці про головних персонажів поки не розкривають.

Прем’єра "На воді" запланована на весну 2027 року.