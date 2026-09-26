rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Тренды В Украине стартовали съемки нового детектива "На воді": премьера в 2027 году
Тренды 26 сентября 2026, 10:34

В Украине стартовали съемки нового детектива "На воді": премьера в 2027 году

В новом сериале вода станет не просто декорацией, а одним из главных факторов в расследовании преступлений
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
О чем сериал "На воді" (фото: Styler)
Поделиться:

В Украине начали снимать новый детективный сериал "На воді", который выйдет на СТБ. В центре сюжета будет специальное подразделение, которое расследует преступления, связанные с водой, а сама стихия влияет на доказательства и ход каждого дела.

Что известно о сюжете, команде и главной особенности сериала, рассказывает Styler.

О чем будет сериал "На воді"

В центре истории - специальное подразделение, которое будет работать с делами, где вода становится не просто фоном, а частью самого расследования. Она может скрывать следы, изменять состояние улик и усложнять восстановление событий. Поэтому каждое дело требует от команды отдельного подхода.

Но сериал будет строиться не только вокруг преступлений. Важны будут и сами герои, их характеры, отношения и то, как они работают вместе в сложных ситуациях.

Съемки сериала "На воді" (фото: пресс-служба)

Авторы хотят создать отдельный детективный мир

В SPACE Production говорят, что "На воді" задуман не просто как отдельный сериал, а как начало новой процедурной вселенной со своими героями, атмосферой и правилами.

Соучредитель SPACE Production Дария Легони-Фиалко отметила, что предварительный совместный детективный проект компании и СТБ охватил 15,47 млн зрителей и собрал более 1,13 млрд просмотров.

По ее словам, в новом сериале команда остается в жанре детективного процедурала, но создает совсем другой мир с новой атмосферой, визуальным языком и спецификой расследований.

Генеральный директор СТБ Людмила Семчук добавила, что команда видит спрос на детективные истории, которые позволяют зрителям хотя бы ненадолго переключиться от тревожных новостей и получить ощущение справедливости.

Съемки сериала "На воді" (фото: пресс-служба)

Кто работает над "На воді"

Главным режиссером сериала стала Лиза Хоменко, а креативным продюсером - Нина Пономарева.

Имена актеров и подробности о главных персонажах пока не раскрывают.

Премьера "На воде" запланирована весной 2027 года.

фильмы
Читайте также Полнолуние на выходных: прогноз на 26-27 сентября от астролога Соловьевой 26 сентября 2026, 09:06 Bon Jovi, Beastie Boys и Eagles писали хиты на салфетках: истории известных песен 26 сентября 2026, 08:33 Давние украинские приметы о субботе: можно ли шить и идти на огород 26 сентября 26 сентября 2026, 07:04 Таро-гороскоп на 26 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Дев и других знаков Зодиака 26 сентября 2026, 06:03 Китайский гороскоп на конец сентября: любовный прогноз для Свиньи, Козы, Кролика и Собаки 25 сентября 2026, 20:04
Больше интересного
Вкусно Бюджетная осенняя выпечка: готовим ленивую шарлотку с яблоками за 40 минут 25 сентября 2026, 19:22
Гороскопы Значение имени Артем: происхождение, характер, судьба и древнее толкование 25 сентября 2026, 18:07
Тренды Микросумки уходят в прошлое: Андре Тан назвал новый тренд 2026 года 25 сентября 2026, 17:22
Люди 77-летняя Пугачева с дочерью встретилась с Томасом Андерсом на Кипре: общее фото 25 сентября 2026, 16:36
Люди Настя Скальницкая ответила хейтерам на фоне скандала с экс-мужем: "За мной правда" 25 сентября 2026, 15:41