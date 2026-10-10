Вітрівка у стилі 80-х та оперне пальто: стилістка Марковська назвала речі, які додають віку

Яскрава вітрівка у стилі 80-х

Нейлонова вітрівка з естетикою 1980-х знову на піку популярності: її вже встигли полюбити як дизайнери, так і модниці. Водночас така річ легко може створити враження спортивного образу, особливо якщо поєднувати її з іншими речами в тому ж стилі.

Щоб цього уникнути, Марковська радить додавати до вітрівки щось більш витончене. Наприклад, шовкова спідниця або класичні штани палацо допоможуть врівноважити спортивний характер верхнього одягу. У результаті ретро-річ виглядатиме не як форма для тренування, а як частина продуманого сучасного образу.

Горошок на верхньому одязі

Принт у горошок залишається виразним акцентом, особливо якщо він з'являється на тренчі, вітрівці або жакеті. Такий малюнок сам по собі привертає увагу, тому додаткові активні принти можуть зробити "лук" перевантаженим.

Якщо ви не любите складні комбінації принтів, краще обирати під такий верх прості однотонні речі. Це дозволить горошку залишатися головною деталлю образу.

Шовкове оперне пальто

Шовкове пальто з ефектною фактурою - одна з найбільш специфічних речей у гардеробі. Через розкішну тканину та незвичайний силует воно може нагадувати сценічний або театральний костюм, якщо додати до нього ще багато святкових деталей.

Щоб зробити таке пальто більш повсякденним, стилістка пропонує поєднувати його з базовими джинсами та лаконічним топом. Простий низ і мінімалістичний верх врівноважують акцентну річ та роблять її доречною навіть для звичайної прогулянки.

Як носити акцентні речі та не перевантажити образ

Головний стилістичний прийом, на який радить звернути увагу Яна Марковська, - не створювати надмірну концентрацію деталей біля обличчя, якщо одяг уже є достатньо виразним.

Наприклад, якщо ви обрали оперне пальто, великий горошок або інший помітний елемент, краще відмовитися від масивних прикрас і надто складного макіяжу. У такому разі увага залишатиметься на обличчі та самій людині, а не лише на трендовій речі.

Тож навіть суперечливий або дуже яскравий тренд не обов'язково варто викреслювати з гардероба. Значно важливіше - з чим саме його поєднати та скільки акцентів залишити в одному образі.