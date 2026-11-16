Замша, молочний і бежевий: як повторити осінній образ Люби з "Холостяка-15" (відео)
Учасниця "Холостяка-15" Любов Конате показала, як поєднати світлі відтінки, замшу та базові речі в одному стильному комплекті. Її образ із довгим тренчем і білими штанами легко адаптувати для повсякденних виходів у холодний сезон.
Детальніше про це розповідає Styler із посиланням на її відео в Instagram.
Який образ обрала Люба з "Холостяка"
Основою аутфіту став довгий замшевий тренч у відтінку кемел - теплому бежевому кольорі, який залишається актуальним для базового гардероба.
Світла підкладка доповнює верхній одяг і підтримує загальну кольорову гаму образу.
Під тренч вона одягнула білу сорочку, поверх якої додала тонкий бежевий светр. Такий прийом створює багатошаровість і робить комплект цікавішим. Світлі штани підтримують загальну палітру, а замшеве взуття в тон до тренча додає образу невимушеності та комфорту.
Аксесуари - сіро-бежева сумка чіткої структурованої форми та окуляри зі стильною оправою. Вони доповнюють аутфіт, не перевантажуючи його зайвими деталями.
У чому секрет стильного поєднання світлих речей
Головна особливість образу - гармонійне поєднання близьких за настроєм відтінків і різних фактур. Замість контрастних кольорів Люба обрала природну палітру: білий, молочний, бежевий і тауп. Завдяки цьому речі легко поєднуються між собою, а весь комплект має цілісний вигляд.
Не менш важливу роль відіграє гра фактур. М'яка замша на взутті контрастує з гладкою тканиною сорочки й штанів, а трикотаж додає затишку. Саме такі поєднання допомагають створити багатошаровий образ, який не виглядає одноманітним навіть у межах однієї кольорової гами.
Ще один вдалий прийом - поєднання розслаблених речей із більш елегантними аксесуарами. Наприклад, структурована сумка врівноважує світшот і кеди, завдяки чому комплект виглядає продуманим.
Як повторити цей образ
Щоб створити схожий аутфіт, не обов'язково купувати всі речі з нуля. Достатньо використати кілька базових елементів гардероба.
- Верхній одяг: довгий тренч або пальто в бежевому, пісочному чи карамельному відтінку.
- Перший шар: класична біла сорочка, яка стане основою багатошарового комплекту.
- Другий шар: світшот або светр бежевого кольору.
- Низ: прямі світлі штани, джинси або моделі вільного крою.
- Взуття: замшеві кеди, кросівки або лофери в нейтральній гамі.
- Аксесуари: сумка чіткої форми та окуляри, які завершають образ.
Який стиль демонструє учасниця "Холостяка"
Образ Люби Конате можна віднести до стилю casual chic - поєднання повсякденного комфорту та елегантних деталей. У ньому є елементи спортивного стилю, зокрема світшот і кеди, а довгий замшевий тренч і структурована сумка додають комплекту витонченості.
Такий аутфіт підійде для прогулянок містом, зустрічей із друзями та повсякденних справ. Він також доводить, що світлі речі не варто відкладати до весни: у прохолодний сезон вони можуть стати основою стильного гардероба. Головне - вибирати практичні матеріали, поєднувати різні фактури та доповнювати образ теплими нейтральними відтінками.
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