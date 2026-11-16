Замша, молочний і бежевий: як повторити осінній образ Люби з "Холостяка-15" (відео)

Який образ обрала Люба з "Холостяка"

Основою аутфіту став довгий замшевий тренч у відтінку кемел - теплому бежевому кольорі, який залишається актуальним для базового гардероба.

Світла підкладка доповнює верхній одяг і підтримує загальну кольорову гаму образу.

Під тренч вона одягнула білу сорочку, поверх якої додала тонкий бежевий светр. Такий прийом створює багатошаровість і робить комплект цікавішим. Світлі штани підтримують загальну палітру, а замшеве взуття в тон до тренча додає образу невимушеності та комфорту.

Аксесуари - сіро-бежева сумка чіткої структурованої форми та окуляри зі стильною оправою. Вони доповнюють аутфіт, не перевантажуючи його зайвими деталями.

У чому секрет стильного поєднання світлих речей

Головна особливість образу - гармонійне поєднання близьких за настроєм відтінків і різних фактур. Замість контрастних кольорів Люба обрала природну палітру: білий, молочний, бежевий і тауп. Завдяки цьому речі легко поєднуються між собою, а весь комплект має цілісний вигляд.

Не менш важливу роль відіграє гра фактур. М'яка замша на взутті контрастує з гладкою тканиною сорочки й штанів, а трикотаж додає затишку. Саме такі поєднання допомагають створити багатошаровий образ, який не виглядає одноманітним навіть у межах однієї кольорової гами.

Ще один вдалий прийом - поєднання розслаблених речей із більш елегантними аксесуарами. Наприклад, структурована сумка врівноважує світшот і кеди, завдяки чому комплект виглядає продуманим.

Як повторити цей образ

Щоб створити схожий аутфіт, не обов'язково купувати всі речі з нуля. Достатньо використати кілька базових елементів гардероба.

Верхній одяг : довгий тренч або пальто в бежевому, пісочному чи карамельному відтінку.

: довгий тренч або пальто в бежевому, пісочному чи карамельному відтінку. Перший шар : класична біла сорочка, яка стане основою багатошарового комплекту.

: класична біла сорочка, яка стане основою багатошарового комплекту. Другий шар : світшот або светр бежевого кольору.

: світшот або светр бежевого кольору. Низ : прямі світлі штани, джинси або моделі вільного крою.

: прямі світлі штани, джинси або моделі вільного крою. Взуття : замшеві кеди, кросівки або лофери в нейтральній гамі.

: замшеві кеди, кросівки або лофери в нейтральній гамі. Аксесуари: сумка чіткої форми та окуляри, які завершають образ.

Який стиль демонструє учасниця "Холостяка"

Образ Люби Конате можна віднести до стилю casual chic - поєднання повсякденного комфорту та елегантних деталей. У ньому є елементи спортивного стилю, зокрема світшот і кеди, а довгий замшевий тренч і структурована сумка додають комплекту витонченості.

Такий аутфіт підійде для прогулянок містом, зустрічей із друзями та повсякденних справ. Він також доводить, що світлі речі не варто відкладати до весни: у прохолодний сезон вони можуть стати основою стильного гардероба. Головне - вибирати практичні матеріали, поєднувати різні фактури та доповнювати образ теплими нейтральними відтінками.