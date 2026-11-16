rbc.ua
Люди Тренды Холостяк Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Тренды Замша, молочный и бежевый: как повторить осенний образ Любы из "Холостяка-15" (видео)
Тренды 16 ноября 2026, 15:59

Замша, молочный и бежевый: как повторить осенний образ Любы из "Холостяка-15" (видео)

Привычные базовые вещи могут выглядеть совсем по-другому в правильном сочетании
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Любовь Конате из "Холостяка" (коллаж: Styler)
Поделиться:

Участница "Холостяка-15" Любовь Конате показала, как объединить светлые оттенки, замшу и базовые вещи в одном стильном комплекте. Ее образ с длинным тренчем и белыми брюками легко адаптироваться для повседневных выходов в холодный сезон.

Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее видео в Instagram.

Какой образ выбрала Люба из "Холостяка"

Основой аутфита стал длинный замшевый тренч в оттенке кэмел - теплом бежевом цвете, который остается актуальным для базового гардероба.

Светлая подкладка дополняет верхнюю одежду и поддерживает общую цветовую гамму образа.

Под тренч она надела белую рубашку, поверх которой добавила тонкий бежевый свитер. Такой прием создает многослойность и делает комплект более интересным. Светлые штаны поддерживают общую палитру, а замшевая обувь в тон к тренчу придает образу непринужденности и комфорта.

Аксессуары - серо-бежевая сумка четкой структурированной формы и очки в стильной оправе. Они дополняют аутфит, не перегружая его излишними деталями.

В чем секрет стильного сочетания светлых вещей

Главная особенность образа - гармоничное сочетание близких по настроению оттенков и разных фактур. Вместо контрастного цвета Люба выбрала естественную палитру: белый, молочный, бежевый и тауп. Благодаря этому вещи легко сочетаются между собой, а весь комплект выглядит целостным.

Не менее важную роль играет игра фактур. Мягкая замша на обуви контрастирует с гладкой тканью рубашки и брюк, а трикотаж придает уют. Именно такие сочетания помогают создать многослойный образ, который не выглядит однообразным даже в пределах одной цветовой гаммы.

Еще один удачный прием - сочетание расслабленных вещей с более элегантными аксессуарами. К примеру, структурированная сумка уравновешивает свитшот и кеды, благодаря чему комплект выглядит продуманно.

Как повторить этот образ

Чтобы создать схожий аутфит, не обязательно покупать все вещи с нуля. Достаточно использовать несколько базовых элементов гардероба.

  • Верхняя одежда: длинный тренч или пальто в бежевом, песочном или карамельном оттенке.
  • Первый пласт: классическая белая рубашка, которая станет основой многослойного комплекта.
  • Второй слой: свитшот или свитер бежевого цвета.
  • Низ: прямые светлые брюки, джинсы или модели свободного кроя.
  • Обувь: замшевые кеды, кроссовки или лоферы в нейтральной гамме.
  • Аксессуары: сумка четкой формы и очки, которые завершают образ.

Какой стиль демонстрирует участница "Холостяка"

Образ Любы Конате можно отнести к стилю casual chic - сочетанию повседневного комфорта и элегантных деталей. В нем есть элементы спортивного стиля, в частности свитшот и кеды, а длинный замшевый тренч и структурированная сумка придают комплекту изящества.

Такой аутфит подойдет для прогулок по городу, встреч с друзьями и повседневных дел. Он также обосновывает, что светлые вещи не стоит откладывать до весны: в холодный сезон они могут стать основой стильного гардероба. Главное - выбирать практичные материалы, сочетать разные фактуры и дополнять образ теплыми нейтральными оттенками.

Читайте также Как избежать разводов на окнах: ошибки с моющим средством, водой и тряпками 16 ноября 2026, 15:33 Возвращение "Танцюють всі" с Дорофеевой и Квитковой: названа дата премьеры нового сезона 16 ноября 2026, 14:31 Теневые периоды Венеры и Меркурия: астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 16-22 ноября 16 ноября 2026, 14:05 Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото) 16 ноября 2026, 13:42
Больше интересного
Полезное Что нельзя ставить в аэрогриль: посуда и предметы, которые могут его повредить 16 ноября 2026, 13:08
Холостяк Диана Зотова на "Холостяке-15": почему вернулась и как ее приняли участницы 16 ноября 2026, 12:21
Гороскопы Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 16 по 22 ноября 16 ноября 2026, 12:03
Тренды Молочный, графитовый и шоколадный: Андре Тан советует носить эти цвета зимой 2027 16 ноября 2026, 11:36
Вкусно Куриные ленивые отбивные без молотка: простой рецепт за 20 минут (фото) 16 ноября 2026, 11:08