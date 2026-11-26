Який "лук" вибрала Огнєвіч

У відео співачка показала стильне перевтілення: спочатку вона з'являється у вільному червоному лонгсліві, а згодом демонструє повністю змінений образ у світлих тонах.

Основою нового комплекту стала в'язана сукня у довжині міді білого кольору. Модель має високий комір-стійку та об'ємну фактурну в'язку , виконану у вигляді великих кіс.

Поверх сукні Злата одягнула довге пальто в молочному відтінку. Вільний крій, широкі лацкани та великі накладні кишені роблять його не лише практичним варіантом для холодної погоди, а й важливою частиною всього ансамблю.

Аксесуари

Особливу увагу привертають деталі, за допомогою яких співачка розставила акценти. Поверх сукні на талії вона розмістила одразу два чорні ремені з великими сріблястими пряжками. Таке рішення підкреслило силует і додало стриманому світлому комплекту характеру.

У фіналі відео Злата доповнила образ чорним хутряним шарфом, який накинула на плечі. Завершили стилізацію чорні гостроносі чоботи та масивні каблучки.

Зачіска та макіяж

Волосся артистка вирівняла та зробила лаконічну укладку з прямим проділом. Така зачіска гармонійно поєднується з вбранням та не відволікає увагу від його деталей.

У макіяжі Злата зробила акцент на очах, залишивши губи з делікатним сяйвом. Загалом б'юті-образ вийшов стриманим, але водночас підкреслив риси обличчя співачки.

Чому варто звернути увагу на цей образ

Стилізацію Злати Огнєвіч можна віднести до сучасної міської елегантності з елементами smart casual. Її головна особливість - поєднання комфортних матеріалів і виразних деталей без надмірної кількості декору.

Молочна сукня та довге пальто створюють цілісну світлу основу, тоді як чорні ремені, взуття та шарф додають контрасту. Саме такі поєднання допомагають зробити повсякденний гардероб цікавішим.

Образ також легко адаптувати під власний стиль: замість хутряного шарфа можна обрати об'ємний вовняний аксесуар, а подвійний ремінь замінити одним широким. У результаті вийде практичний комплект для прохолодної погоди, який поєднує тепло, жіночність і сучасну елегантність.