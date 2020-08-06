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Мужчина голышом бегал за диким кабаном, что украл у него сумку: уморительные фото

Германия, Четверг 06 августа 2020 22:11
Мужчина голышом бегал за диким кабаном, что украл у него сумку: уморительные фото
Дикий кабан украл сумку у мужчины (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В сети показали смешной инцидент с дикими кабанами и голым отдыхающим

Голый мужчина гонялся за семейством диких кабанов, которые украли у него сумку. Действие происходило в популярном в месте отдых горожан.

Курьезные фото появились на Facebook Ирпень сегодня. Правда, позже выяснилось, что дело было вовсе не в городе под Киевом, а в Берлине на озере Teufelssee. Название водоема переводится как "Чертово озеро" - ледниковое озеро в лесу Грюневальд в берлинском районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф.

На снимках растерянный мужчина солидных лет пытается догнать кабаниху с двумя поросятами. Глава семейства кабанов держит в зубах желтый пакет, который, очевидно, принадлежит мужчине. Все это происходило на глазах отдыхающих, которые с улыбкой наблюдали за происходящим.

Мужчина голышом бегал за диким кабаном, что украл у него сумку: уморительные фотоМужчина голышом бегал за диким кабаном, что украл у него сумку: уморительные фотоМужчина голышом бегал за диким кабаном, что украл у него сумку: уморительные фото

Мужчина гонялся за кабаном, который похитил его сумку (фото: facebook.com/IrpinIrpen)

"Ирпень. Наши дни. Кабан с поросятами похитили сумку мужчины. Тот в этот момент был голым (почему, история умалчивает). Пришлось гнаться за животными голышом, не обращая внимания на очевидцев такого забега", - говорится в сообщении Telegram-канала Киев. Сейчас.

А вот бдительные пользователи сети заскринили Facebook пользователя из Германии.

Мужчина голышом бегал за диким кабаном, что украл у него сумку: уморительные фото

Мужчина, как и кабаны оказались немецкими (скрин: facebook.com)

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