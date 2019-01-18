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"Не бит. Не крашен": в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault

STYLERКурьезы    18.01.2019 - 12:06
"Не бит. Не крашен": в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault
Коллаж РБК-Украина

Авто так и осталось торчать в столбе, в который въехало несколько дней назад

Владелец автомобиля Renault Megane, который 14 января въехал в столб в Киеве на улице Академика Щусева (Сырец) решил обменять его через OLX. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

&quot;Не бит. Не крашен&quot;: в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault

Судя по всему автомобиль так и остался на обочине в сугробе - водитель указал "самовывоз" в объявлении. На фото Renault изрядно присыпан снегом, хотя из видео, снятого в день аварии, можно сделать вывод, что снега тогда было мало.

&quot;Не бит. Не крашен&quot;: в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault

Скриншот видео в день аварии: facebook.com/KyivOperativ/

В описании автомобиля его владелец указал: "Гаражное хранение. Не бит. Не крашен. Требует ремонта".

Также в объявлении указано: "Обменяю свой клад - Рено Меган. Расмотрю любые предложения. Желателен самовывоз".

Автомобиль является "евробляхой" - видимо владелец решил, что дешевле будет оставить его в сугробе, чем платить за эвакуатор.

&quot;Не бит. Не крашен&quot;: в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault

Пользователи сети подняли на смех подобное предложение. Они оставили много остроумных комментариев.

"Не бит, не крашен, только в магазин и на дачу", - пошутил Сергей Сергеевич.

"Посмотреть можно на м. Сырец, около ж/д моста", - уточнил Valyn Artem.

"Его так и не забрали? Найти б водителя и заставить растаможить", - написал Igor Bilenko.

&quot;Не бит. Не крашен&quot;: в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

Есть и те, кто подозревает, что объявление может быть фейком - а на фото совсем другая машина, нежели та, которая попала в ДТП. Хотя сложно поверить в такое совпадение.

&quot;Не бит. Не крашен&quot;: в сети смеются над OLX-обменом разбитого в Киеве Renault

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, ранее мы писали о том, что муж Елизаветы II попал в аварию. Стало известно о самочувствии принца.

Кстати, недавно мы публиковали видео, на котором двое мужчин привязали надувные круги к машине и угодили под встречное авто.

Видео: РБК-Украина

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