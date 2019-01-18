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"Не битий. Не фарбований": в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault

STYLERКурйози    18.01.2019 - 12:06
"Не битий. Не фарбований": в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault
Колаж РБК-Україна

Авто так і залишилося стирчати в стовпі, в який в'їхало кілька днів назад

Власник автомобіля Renault Megane, який 14 січня в'їхав у стовп у Києві на вулиці Академіка Щусєва (Сирець) вирішив обміняти його через OLX. Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

&quot;Не битий. Не фарбований&quot;: в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault

Судячи з усього автомобіль так і залишився на узбіччі в заметі - водій вказав "самовивіз" в оголошенні. На фото Renault присипаний снігом, хоча з відео, знятого в день аварії, можна зробити висновок, що снігу тоді було мало.

&quot;Не битий. Не фарбований&quot;: в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault

Скріншот відео в день аварії: facebook.com/KyivOperativ/

В описі автомобіля його власник вказав: "Гаражне зберігання. Не бита. Не фарбований. Вимагає ремонту".

Також в оголошенні зазначено: "Обміняю свій скарб - Рено Меган. Розгляну будь-які пропозиції. Бажано самовивіз".

Автомобіль є "евробляхою" - мабуть власник вирішив, що дешевше буде залишити його в заметі, ніж платити за евакуатор.

&quot;Не битий. Не фарбований&quot;: в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault

Користувачі мережі підняли на сміх подібну пропозицію. Вони залишили багато дотепних коментарів.

"Не битий, не фарбований, тільки в магазин і на дачу", - пожартував Сергій Сергійович.

"Подивитися можна на м. Сирець, біля ж/д мосту", - уточнив Valyn Artem.

"Його так і не забрали? Знайти б водія і змусити розмитнити", - написав Igor Bilenko.

&quot;Не битий. Не фарбований&quot;: в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

Є й ті, хто підозрює, що оголошення може бути фейком - а на фото зовсім інша машина, ніж та, яка потрапила в ДТП. Хоча важко повірити в такий збіг.

&quot;Не битий. Не фарбований&quot;: в мережі сміються над OLX-обміном розбитого в Києві Renault

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік Єлизавети II потрапив в аварію. Стало відомо про самопочуття принца.

До речі, нещодавно ми публікували відео, на якому двоє чоловіків прив'язали надувні круги до машини і потрапили під зустрічне авто.

Відео: РБК-Україна

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