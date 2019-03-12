Пустили по ветру: в сети смеются над "улетевшими делами" Киевского суда

Папки с делами разлетелись по проезжей части

От ураганного ветра, который пронесся Украиной в понедельник, 11 марта, пострадало здание Киевского апелляционного суда. Соответствующее видео появилось в паблике Киев Оперативный в Facebook.

От сильного ветра было повреждено окно в здании и папки с архивными делами разлетелись по улице и валялись по всей дороге. Позже сотрудники суда собрали документы.

Пользователи сети активно комментируют данное происшествие, находя сходство между работой судебной системы в Украине и курьезным инцидентом.

"В национальном банке сквозняка еще не было?" - спрашивает Vitalii Didevych.

"Вы, главное, вспомните это видео, когда вам снова скажут про "тайну следствия" и "защиту персональных данных", - подметил Vlad Vlad.

"В Италии, кажется, принято на праздники избавляться от всего старого... Наверное, в апсуде вчера был праздник и там есть итальянцы", - сравнил Ivan Savelev.

"Не зря говорят, что закон и суд дырявый", - написал Максим Писковый.

"Пустили по ветру", - пошутила Марина Горбунова.

"Самый верховный закрыл эти дела", - заметил Денис Василенко.

Ураган в Киеве - из окон здания суда улетели дела (видео:facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева с дома сорвало крышу.

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