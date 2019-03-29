В России медведи выбирали президента Украины (фото, видео)

В российском зоопарке медведи "предсказывали" результаты выборов президента Украины. Сотрудники парка флоры и фауны "Роев ручей" в городе Красноярск разместили в клетке тыквы и сало с мясной прослойкой, к порциям были прикреплены фотографии трех кандидатов. Затем люди наблюдали, какие из них заинтересуют зверей, передают росСМИ.

Бурый медведь Буян и молодая белая медведица Аврора в своих предпочтениях в итоге разошлись.

На трех мисках с едой россияне закрепили снимки Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Фото: Роев Ручей (ngs24.ru)

Первый медведь сперва подошел и обнюхал тыкве с портретом Тимошенко, но затем развернулся и взял пищу с портретом Порошенко.

Медведица обошла все три порции, но остановила свой выбор на сале с фотографией Зеленского.

Видео:YouTube / ДЕЛА Красноярск

Как сообщалось ранее, недавно в РФ перед приездом президента Владимира Путина в Красноярске высаживали елки в сугробы, что шокировало пользователей сети и местных жителей.

Напомним, что по информации Службы безопасности Украины, накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы РФ.