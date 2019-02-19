Рот - сливной бачок: трусливый муж Скабеевой стал посмешищем в прямом эфире

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов опозорился в прямом эфире

Муж топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой не смог защитить ее честь в прямом эфире. Так, со-ведущий программы "60 минут" Евгений Попов решил не отвечать на вопрос украинского журналиста о чести его супруги, которую ранее публично унизили в ПАСЕ, назвав ее рот сливным бачком.

На видео видно, как журналисты Питер Залмаев и Тарас Березовец сказали Попову, что у него есть уникальный шанс в прямом эфире еще раз защитить честь Скабеевой. Ведь в своей программе он высказывался по поводу украинских журналистов очень не лестно и обещал поквитаться с ними за то, что они опозорили фанатку Путина на весь мир.

Но при встрече с украинцами пропагандист лишь трусливо молчал.

"Господин Попов, видимо, поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа, которые могут иногда превзойти даже российские медиа по степени цинизма", - потроллил россиянина Березовец.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

"Твое лицо, когда тебя поймали украинские журналисты, и ты дал им молчаливое согласие, что твоя жена - сливной бачок", - комментируют инцидент в сети.

Скриншот

Напомним, что не так давно Скабееву чуть кондрашка не хватила в прямом эфире из-за Степана Бандеры.

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