Собаку за газ: Кравчук резко высказался о скандале с Брагаром

Леонид Кравчук посоветовал Евгению Брагару продать череп (коллаж РБК-Украина)

Первый президент "в шоке" от слов нардепа от "Слуги народа"

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о скандале со "Слугой народа" Евгением Брагаром, который предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Так, Кравчук рассказал, что у него "волосы встали дыбом", когда услышал об этой новости. После он предложил Брагару продать череп и намекнул на то, что в шоке с действий "слуг народа".

"Слушайте, я когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: "Пусть продаст мозги, но нечего ведь продавать". Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим - кто-то кнопочник, кто-то еще что-то. Что это пришло?", - высказался Кравчук.

Напомним, скандал с депутатом Евгением Брагаром, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, получил продолжение. Теперь Любовь Павловна из Аджанки в Кировоградской области ждет нардепа от "Слуги народа" в гости, чтобы он лично посмотрел, как она живет на пенсию в две тысячи гривен.

Отметим, что нардеп ранее засветился в другом скандале, он подал заявление в полицию на волонтера, которая просила выключить российский сериал в автобусе. Брагар увидел в поступке женщины дискриминацию русского языка.