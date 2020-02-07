Собаку за газ: Кравчук різко висловився про скандал з Брагаром

Леонід Кравчук порадив Євгену Брагару продати череп (колаж РБК-Україна)

Перший президент "в шоці" від слів нардепа від "Слуги народу"

Перший президент України Леонід Кравчук висловився про скандал зі "Слугою народу" Євгеном Брагаром, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги. Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

Так, Кравчук розповів, що в нього "волосся стало дибки", коли почув про цю новину. Після цього він запропонував Брагару продати череп і натякнув на те, що в шоці дії "слуг народу".

"Слухайте, я коли почув це, у мене волосся стало дибки. Та бідна бабуся сказала: "Нехай продасть мізки, але нічого адже продавати". Може, череп нехай продасть? Не можна так чинити з народом. Скільки вже чуємо - хтось кнопочник, хтось ще щось. Що це прийшо?", - висловився Кравчук.

Нагадаємо, скандал з депутатом Євгеном Брагаром, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити рахунки за газ, отримав продовження. Тепер Любов Павлівна з Аджанки в Кіровоградській області чекає нардепа від "Слуги народу" в гості, щоб він особисто подивився, як вона живе на пенсію дві тисячі гривень.

Зазначимо, що нардеп раніше засвітився в іншому скандалі, він подав заяву в поліцію на волонтера, яка просила вимкнути російський серіал в автобусі. Брагар побачив у вчинку жінки дискримінацію російської мови.