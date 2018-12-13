"Так себе супергерои": во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и Баскова

Впервые они появились в комиксе 2012-го года
В киновселенной Marvel среди персонажей комиксов обнаружили широко известных артистов: Николая Баскова и Веру Брежневу. Впервые они появились в комиксе 2012 года, который посвящался русской шпионке Черной Вдове и являлся предысторией первой части "Мстителей". Соответствующую публикацию разместил пользователь в Twitter.
В комиксе Баскова хвалят за выступление в Кремлевском дворце и называют "одним из лучших теноров мира". Он сидит в VIP-зоне клуба Москвы, пьет алкогольные напитки и флиртует с девушками.
В этом же комиксе присутствует и Вера Брежнева, которая отдыхает с продюсером телеканала "Муз-ТВ" Ириной Златаревой на курорте в Сочи после съемок одного из клипов.
Скриншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)
К слову, пользователей данный факт рассмешил, а у некоторых даже вызвал возмущение:
"Так себе супергерои, если честно. Стыдоба, курвамать";
"Натуральный блондин, на весь Марвел такой один";
"Как с такими знаниями дальше жить?"
Скриншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)
Напомним, что вышел официальный трейлер фильма четвертой части "Мстителей".
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