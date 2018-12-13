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"Так себе супергерои": во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и Баскова

STYLERКурьезы    13.12.2018 - 18:20
"Так себе супергерои": во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и Баскова
Фото: Коллаж РБК-Украина

Впервые они появились в комиксе 2012-го года

В киновселенной Marvel среди персонажей комиксов обнаружили широко известных артистов: Николая Баскова и Веру Брежневу. Впервые они появились в комиксе 2012 года, который посвящался русской шпионке Черной Вдове и являлся предысторией первой части "Мстителей". Соответствующую публикацию разместил пользователь в Twitter.

В комиксе Баскова хвалят за выступление в Кремлевском дворце и называют "одним из лучших теноров мира". Он сидит в VIP-зоне клуба Москвы, пьет алкогольные напитки и флиртует с девушками.

В этом же комиксе присутствует и Вера Брежнева, которая отдыхает с продюсером телеканала "Муз-ТВ" Ириной Златаревой на курорте в Сочи после съемок одного из клипов.

&quot;Так себе супергерои&quot;: во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и БасковаСкриншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)

К слову, пользователей данный факт рассмешил, а у некоторых даже вызвал возмущение:

"Так себе супергерои, если честно. Стыдоба, курвамать";

"Натуральный блондин, на весь Марвел такой один";

"Как с такими знаниями дальше жить?"

&quot;Так себе супергерои&quot;: во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и БасковаСкриншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)

Напомним, что вышел официальный трейлер фильма четвертой части "Мстителей".

Мы писали, что герой Marvel произвел фурор в метро.

А также сообщали, что создатель комиксов Marvel перед смертью придумал нового супергероя.

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