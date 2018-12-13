ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Так собі супергерої": у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і Баскова

STYLERКурйози    13.12.2018 - 18:20
"Так собі супергерої": у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і Баскова
Фото: Колаж РБК-Україна

Вперше вони з'явилися в коміксі 2012-го року

У кіновсесвіті Marvel серед персонажів коміксів виявили широко відомих артистів: Миколая Баскова та Вєру Брежнєву. Вперше вони з'явилися в коміксі 2012 року, який присвячувався російській шпигунці Чорній Вдові і був передісторією першої частини "Месників". Відповідну публікацію розмістив користувач у Twitter.

В коміксі Баскова хвалять за виступ у Кремлівському палаці і називають "одним з найкращих тенорів світу". Він сидить у VIP-зоні клубу Москви, п'є алкогольні напої та фліртує з дівчатами.

У цьому ж коміксі присутня й Вєра Брежнєва, яка відпочиває з продюсером телеканалу "Муз-ТВ" Іриною Златарьовою на курорті в Сочі після зйомок одного з кліпів.

&quot;Так собі супергерої&quot;: у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і БасковаСкріншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)

До речі, користувачів даний факт розсмішив, а у деяких навіть викликав обурення:

"Так собі супергерої, якщо чесно. Стидоба, курвамать";

"Натуральний блондин, на весь Марвел такий один";

"Як з такими знаннями далі жити?"

&quot;Так собі супергерої&quot;: у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і БасковаСкріншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)

Нагадаємо, що вийшов офіційний трейлер фільму четвертої частини "Месників".

Ми писали, що герой Marvel справив фурор в метро.

А також повідомляли, що творець коміксів Marvel перед смертю придумав нового супергероя.

Помер легендарний автор коміксів Marvel Стен Лі Савченко стала героїнею російського коміксу
Новини України
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся