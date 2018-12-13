"Так собі супергерої": у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і Баскова

Вперше вони з'явилися в коміксі 2012-го року
У кіновсесвіті Marvel серед персонажів коміксів виявили широко відомих артистів: Миколая Баскова та Вєру Брежнєву. Вперше вони з'явилися в коміксі 2012 року, який присвячувався російській шпигунці Чорній Вдові і був передісторією першої частини "Месників". Відповідну публікацію розмістив користувач у Twitter.
В коміксі Баскова хвалять за виступ у Кремлівському палаці і називають "одним з найкращих тенорів світу". Він сидить у VIP-зоні клубу Москви, п'є алкогольні напої та фліртує з дівчатами.
У цьому ж коміксі присутня й Вєра Брежнєва, яка відпочиває з продюсером телеканалу "Муз-ТВ" Іриною Златарьовою на курорті в Сочі після зйомок одного з кліпів.
Скріншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)
До речі, користувачів даний факт розсмішив, а у деяких навіть викликав обурення:
"Так собі супергерої, якщо чесно. Стидоба, курвамать";
"Натуральний блондин, на весь Марвел такий один";
"Як з такими знаннями далі жити?"
Скріншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)
Нагадаємо, що вийшов офіційний трейлер фільму четвертої частини "Месників".
Ми писали, що герой Marvel справив фурор в метро.
А також повідомляли, що творець коміксів Marvel перед смертю придумав нового супергероя.