"Так собі супергерої": у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і Баскова

Фото: Колаж РБК-Україна

Вперше вони з'явилися в коміксі 2012-го року

У кіновсесвіті Marvel серед персонажів коміксів виявили широко відомих артистів: Миколая Баскова та Вєру Брежнєву. Вперше вони з'явилися в коміксі 2012 року, який присвячувався російській шпигунці Чорній Вдові і був передісторією першої частини "Месників". Відповідну публікацію розмістив користувач у Twitter.

В коміксі Баскова хвалять за виступ у Кремлівському палаці і називають "одним з найкращих тенорів світу". Він сидить у VIP-зоні клубу Москви, п'є алкогольні напої та фліртує з дівчатами.

У цьому ж коміксі присутня й Вєра Брежнєва, яка відпочиває з продюсером телеканалу "Муз-ТВ" Іриною Златарьовою на курорті в Сочі після зйомок одного з кліпів.

Скріншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)

До речі, користувачів даний факт розсмішив, а у деяких навіть викликав обурення:

"Так собі супергерої, якщо чесно. Стидоба, курвамать";

"Натуральний блондин, на весь Марвел такий один";

"Як з такими знаннями далі жити?"

Скріншот поста: (twitter.com/AsgardianRiver)

Нагадаємо, що вийшов офіційний трейлер фільму четвертої частини "Месників".

Ми писали, що герой Marvel справив фурор в метро.

А також повідомляли, що творець коміксів Marvel перед смертю придумав нового супергероя.