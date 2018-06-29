Устал: четырежды побывавший в должности мэра пес уходит на пенсию

В американском городке собаку неоднократно избирали мэром

В американском городе Корморант, штат Миннесота, 13-летняя собака по кличке Дюк добросовестно исполняла обязанности мэра с 2014 года. Сейчас по причине своего весьма почтенного, как для собаки, возраста, пес выходит на пенсию, передает UPI.

Корморант – маленкий город с населением в 1000 жителей, однако он стал настоящим примером торжества демократии. Мэра здесь избирают ежегодно, чтобы не было застоя в городской администрации. Выдвинуть в качестве кандидата на почетный пост, может каждый, способный сделать взнос в размере 1 доллара (набранная сумма уходит на благотворительность).

Скрин из видео (youtube.com/1010 Wins)

Дюк является представителем породы пиренейская горная. Он впервые принял участие в выборах на пост мэра 4 года назад и, обойдя главного конкурента (владельца одного из местных магазинов), уверенно победил. В следующие годы его успех повторился.

По словам избирателей, главным аргументом в пользу Дюка, была его харизма. Жители посчитали, что пес — настоящий борец за безопасность, а также надежда и опора города. Он всегда встречает громким лаем проезжающий мимо транспорт и незнакомых людей, стоит на страже общественного порядка, так что город может спать спокойно.

Кадр из видео (youtube.com/1010 Wins)

Перед своей первой инаугурацией Дюк посетил салон красоты, чтобы его внешний вид соответствовал высокому статусу. Также для нового мэра был приобретен костюм, состоящий из пиджака, галстука и шляпы-цилиндра. Не обошлось и без взяток - одна местная фирма подарила ему годовой запас корма, но никакой информации о последующих государственных льготах и тендерах в прессу не просочилось.

Скрин из видео: Дюк заслуженно уходит на пенсию (youtube.com/1010 Wins)

Сейчас пес уже не молод, и ему сложно исполнять обязанности главы города: участвовать в парадах, выполнять представительские функции в других городах, сиять на билбордах. В связи с этим, пес уходит на заслуженный покой, что, вероятно, подразумевает постоянное проживание на ферме его хозяина Дэвида Рика.

Видео: история о Дюке (youtube.com/1010 Wins)

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