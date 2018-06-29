Втомився: собака, який чотири рази був на посаді мера, йде на пенсію

В американському містечку собаку неодноразово обирали мером

В американському місті Корморант, штат Міннесота, 13-річний собака по кличці Дюк сумлінно виконував обов'язки мера з 2014 року. Зараз через свій вельми поважний, як для собаки, вік, песик виходить на пенсію.

Корморант – маленке місто з населенням 1000 жителів, проте він став справжнім прикладом демократії. Мера тут обирають щороку, щоб не було застою в міській адміністрації. Висунути в якості кандидата на почесний пост, може кожен, хто здатний зробити внесок у розмірі 1 долара (набрана сума йде на добродійність).

Кадр з відео (youtube.com/1010 Wins)

Дюк є представником породи піренейська гірська. Він вперше взяв участь у виборах на пост мера 4 роки тому і, обійшовши головного конкурента (власника одного з місцевих магазинів), впевнено переміг. У наступні роки його успіх повторився.

За словами виборців, головним аргументом на користь Дюка, була його харизма. Жителі вважають, що пес — справжній борець за безпеку, а також надія і опора міста. Він завжди зустрічає гучним гавкотом проїжджаючий повз транспорт і незнайомих людей, стоїть на сторожі громадського порядку, так що місто може спати спокійно.

Кадр з відео (youtube.com/1010 Wins)

Перед своєю першою інавгурацією Дюк відвідав салон краси, щоб його зовнішній вигляд відповідав високому статусу. Також для нового мера був придбаний костюм, що складається з піджака, краватки і капелюха-циліндра. Не обійшлося і без хабарів - одна місцева фірма подарувала йому річний запас корму, але ніякої інформації про наступних державних пільги і тендерах не просочилося в пресу.

Скрін з відео: Дюк заслужено йде на пенсію (youtube.com/1010 Wins)

Зараз пес вже не молодий, і йому складно виконувати обов'язки глави міста: брати участь у парадах, виконувати представницькі функції в інших містах, сяяти на білбордах. У зв'язку з цим, пес іде на заслужений спокій, що, ймовірно, має на увазі постійне проживання на фермі його господаря Девіда Ріка.

Відео: істория про Дюка (youtube.com/1010 Wins)

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