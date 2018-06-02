"Битва экстрасенсов": кто победит в шоу

Кто же претендует на звание самого сильного ясновидящего страны

Уже в это воскресенье, 3 июня, на СТБ выйдет финальный выпуск 18 сезона самого мистического проекта страны "Битва экстрасенсов". За победу в реалити сражается тройка лучших: таролог Фёкла, жрец графической магии Каин Крамер и колдун Евгений Медовщиков.

Кто заслуживает звания самого сильного ясновидящего страны, определяют зрители с помощью смс-голосования. Накануне финального выпуска напомним, что же известно о тройке лучших экстрасенсов.

Фёкла, таролог из Киева

Магический опыт – более 18 лет. Ранее работала следователем. Сейчас практикует авторские расклады и создает авторские колоды Таро, пишет книгу. В ее коллекции 43 колоды карт. Атрибуты: карты Таро, руны, рамки, маятник, зеркала, свечи, воск. В своей практике Фекла использует уникальный тарокод – сочетание Таро и нумерологии. Основатель и спикер эзотерических фестивалей.

"Проект дал мне новый опыт и рост", – говорит таролог.

Каин Крамер, жрец графической магии из Славутича

Работает с помощью сигилов (знаков, приходящих ему с пространства) и пепла. Дар передался по роду от пра-прабабушки. Магический псевдоним взял в честь подруги, которая пропала без вести. В жизни совмещает магические приемы и работу администратора. Девушки и отношений нет. Каин утверждает: он черствый и не умеет любить.

"Я вырос как практик. Хочу продолжать помогать людям", – отмечает он.

Евгений Медовщиков, колдун из Белгорода-Днестровского

Из семьи магов. Его родители тоже видели и чувствовали потусторонний мир, но свой дар не развивали. Евгений в своей работе применяет как светлые, так и темные силы. Он утверждает, что ездил на могилы к предкам, чтобы привязать к себе их силу. И именно предки позволили ему пользоваться двумя силами одновременно и благословили на магическую практику. Евгений убежден, что именно он должен искупить страшные грехи своего рода.

"Ранее я использовал не всю свою силу и потенциал. На проекте же я набрался больше опыта и уверенности", – говорит экстрасенс.

Не пропустите кульминационный выпуск "Битвы экстрасенсов" в это воскресенье, 3 июня, в 19.00 на СТБ!

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Напомним, названы претенденты на звание главного Холостяка страны.