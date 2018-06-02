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"Битва екстрасенсів": хто переможе в шоу

STYLERТВ-шоу        02.06.2018 - 18:27
Претенденти на перемогу (СТБ)
Претенденти на перемогу (СТБ)

Хто ж претендує на звання найсильнішого ясновидця країни

У неділю, 3 червня, на СТБ вийде фінальний випуск 18 сезону наймістичнішого проекту країни "Битва екстрасенсів". За перемогу в реаліті б'ється трійка кращих: таролог Фьокла, жрець графічної магії Каїн Крамер і чаклун Євген Медовщиков.

Хто заслуговує на звання найсильнішого ясновидця країни, визначають глядачі за допомогою смс-голосування. Напередодні фінального випуску нагадаємо, що ж відомо про трійку найкращих екстрасенсів.

Фьокла, таролог з Києва

Магічний досвід – більше 18 років. Раніше працювала слідчим. Зараз практикує авторські розклади і створює авторські колоди Таро, пише книгу. В її колекції 43 колоди карт. Атрибути: карти Таро, руни, рамки, маятник, дзеркала, свічки, віск. У своїй практиці Фьокла використовує унікальний тарокод – поєднання Таро і нумерології. Засновник і спікер езотеричних фестивалів.

"Проект дав мені новий досвід і зростання", – говорить таролог.

Каїн Крамер, жрець графічної магії зі Славутича

Працює за допомогою сигилов (знаків, що приходять йому з простору) і попелу. Дар передався по роду від пра-прабабусі. Магічний псевдонім узяв на честь подруги, яка пропала безвісти. В житті поєднує магічні прийоми та роботу адміністратора. Дівчани і відносин немає. Каїн стверджує: він черствий і не вміє любити.

"Я виріс як практик. Хочу продовжувати допомагати людям", – відзначає він.

Євген Медовщиков, чаклун з Білгорода-Дністровського

З родини магів. Його батьки теж бачили і відчували потойбічний світ, але свій дар не розвивали. Євген у своїй роботі застосовує як світлі, так і темні сили. Він стверджує, що їздив на могили до предків, щоб прив'язати до себе їх чинності. І саме предки дозволили йому користуватися двома силами одночасно і благословили на магічну практику. Євген переконаний, що саме він повинен спокутувати страшні гріхи свого роду.

"Раніше я використовував не всю свою силу і потенціал. На проекті ж я набрався більше досвіду і впевненості", – говорить екстрасенс.

Не пропустіть кульмінаційний випуск "Битви екстрасенсів" в неділю, 3 червня, о 19.00 на СТБ!

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Нагадаємо, названі претенденти на звання головного Холостяка країни.

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Теги: экстрасенсы, ТВ-шоу
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