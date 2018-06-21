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Бывшая "пацанка" стала лицом международного конкурса

STYLERТВ-шоу        21.06.2018 - 22:30
Фото: Дина Абу Зейтер (instagram.com/fwodiealone)
Фото: Дина Абу Зейтер (instagram.com/fwodiealone)

Девушка начала строить карьеру фотомодели

Финалистка шоу Від пацанки до панянки  Дина Абу Зейтер стала лицом международного конкурса. Об этом пишет Znaj.ua.

Экс-пацанка, финалистка шоу Від пацанки до панянки, Дина Абу Зейтер, которой другие участницы дали прозвище "НЛО" за ее непохожесть на других, начала карьеру фотомодели после того, как закончились съемки.

Дина снялась в рекламном ролике для международного конкурса International Young Designers Contest, который должен пройти в столице этим летом. Кроме того, известно, что девушка принимает участие в показах известных дизайнеров и активно участвует в съемках.

Фото: Дина Абу Зейтер (instagram.com/fwodiealone)

Дина Абу Зейтер пришла в шоу Від пацанки до панянки для того, чтобы побороть свою наркотическую зависимость. Образованная молодая девушка, которая обладает модельной внешностью и знает четыре иностранных языка, начала употреблять наркотики вместо того, чтобы строить карьеру.

На шоу Дину невзлюбили практически с первого дня. Ей дали прозвище "НЛО" за то, что она была не похожа на всех остальных девушек. Ее периодически били и оскорбляли другие участницы.

Но у девушки оказался сильный характер, и она смогла попасть в тройку финалисток. После окончания проекта Дина начала карьеру фотомодели.

Видео: International Young Designers Contest. Kyiv, Ukraine from Ukrainian Fashion Week on Vimeo.

Конкурс International Young Designers Contest пройдет в Киеве 15 июля. В нем будут участвовать дизайнеры из 15 стран. В составе жюри - редактор американского Vogue, скаут LVMH Prize, журналист Vogue Italia.

Кстати, Дина Абу Зейтер вошла в трио финалисток шоу Від пацанки до панянки.

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Теги: ТВ-шоу, Від пацанки до панянки, фотомодель
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