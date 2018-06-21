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Колишня "пацанка" стала обличчям міжнародного конкурсу

STYLERТВ-шоу        21.06.2018 - 22:30
Фото: Діна Абу Зейтер (instagram.com/fwodiealone)
Фото: Діна Абу Зейтер (instagram.com/fwodiealone)

Дівчина почала будувати кар'єру фотомоделі

Фіналістка шоу Від пацанки до панянки Діна Абу Зейтер стала обличчям міжнародного конкурсу. Про це пише Znaj.ua.

Екс-пацанка, фіналістка шоу  Від пацанки до панянки, Діна Абу Зейтер, якій інші учасниці дали прізвисько "НЛО" за її несхожість на інших, почала кар'єру фотомоделі після того, як закінчилися зйомки.

Діна знялася в рекламному ролику для міжнародного конкурсу International Young Designers Contest, який повинен пройти в столиці цього літа. Крім того, відомо, що дівчина приймає участь у показах відомих дизайнерів і активно бере участь в зйомках.

Фото: Діна Абу Зейтер (instagram.com/fwodiealone)

Діна Абу Зейтер прийшла у шоу  Від пацанки до панянки для того, щоб побороти свою наркотичну залежність. Освічена молода дівчина, яка має модельну зовнішність і знає чотири іноземних мови, почала вживати наркотики замість того, щоб будувати кар'єру.

На шоу Діну не полюбили практично з першого дня. Їй дали прізвисько "НЛО" за те, що вона була не схожа на всіх інших дівчат. Її періодично били і ображали інші учасниці.

Але у дівчини виявився сильний характер, і вона змогла потрапити в трійку фіналісток. Після закінчення проекту Діна почала кар'єру фотомоделі.

Відео: International Young Designers Contest. Kyiv, Ukraine from Ukrainian Fashion Week on Vimeo.

Конкурс International Young Designers Contest пройде у Києві 15 липня. В ньому будуть брати участь дизайнери з 15 країн. У складі журі - редактор американського Vogue, скаут LVMH Prize, журналіст Vogue Italia.

До речі, Діна Абу Зейтер увійшла в тріо фіналісток шоу " Від пацанки до панянки.

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Теги: ТВ-шоу, Від пацанки до панянки, фотомодель
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