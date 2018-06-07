Холостяк 9 сезон: главным героем может стать известный мотогонщик

Мужчина рассказал, чего ожидает от проекта и какую девушку ищет

Известный украинский мотогонщик Артем Приходько стал одним из претендентов на роль главного Холостяка страны. 1 июня телеканал СТБ назвал имена пяти потенциальных героев 9 сезона романтического реалити "Холостяк". Один из них – продюсер и вице-чемпион шоссейно-кольцевых мотогонок Артем Приходько.

Мужчина рассказал в своем интервью, чего ожидает от проекта и какую девушку ищет.

Фото: Артем Приходько (пресс-служба СТБ)

Как думаете, почему именно вас проект выделил, как одного из самых завидных женихов?

Если я на что то претендую, то всегда добиваюсь своей цели. Плюс я маме обещал скоро жениться (улыбается).

Почему, по вашему мнению, вы все еще холостяк?

Я хорошо чувствую фальшь и плохо блефую! А если серьёзно, я слишком увлечен своей работой и не уделял этому вопросу достаточного количества сил.

Фото: Артем Приходько (пресс-служба СТБ)

Как считаете, о чем важно помнить главному герою проекта "Холостяк" во время съемок?

Важно помнить о воспитании и чести, своей и участниц. А еще о том, что это будут смотреть пару тысяч друзей и родственников.

А какие девушки вам нравятся?

Сильные, общительные, разумные, чувственные и ироничные. Чувство юмора в моем мире преобладает над физическими "величинами".

Закончите фразу: "Если стану Холостяком, я…."

Если стану Холостяком, я испорчу 99 роз, ради одной, той самой.

Фото: Артем Приходько (пресс-служба СТБ)

Напомним, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком.

Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ, а также в приложении "Телепортал".

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Напомним, герой шоу Холостяк 8 Рожден Ануси разгневал сеть неожиданным признанием. Победительница проекта Иванна Гончарук рассказала, как развивались ее отношения с Рожденом после окончания телепроекта. Об этом она сообщила на пост-шоу проекта под названием "Как выйти замуж".

Так, на ответ ведущей Розы Аль-Намри, девушка призналась, что сейчас они с Рожденом не пара. Это же подтвердил и сам герой "Холостяка". По словам Рождена, после окончания проекта они с каждым днем общались все меньше и меньше, что стало причиной того, что "все постепенно сошло на нет". При этом пара не ссорилась, не выясняла отношения. По словам девушки, их чувства "растворились во времени". В то же время пользователи сети весьма неоднозначно отреагировали на такое развитие событий.