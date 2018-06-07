Холостяк 9 сезон: головним героєм може стати відомий мотогонщик

Чоловік розповів, чого очікує від проекту і яку шукає дівчину

Відомий український мотогонщик Артем Приходько став одним з претендентів на роль головного Холостяка країни. 1 червня телеканал СТБ назвав імена п'яти потенційних героїв 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Один з них – продюсер і віце-чемпіон шосейно-кільцевих мотогонок Артем Приходько.

Чоловік розповів у своєму інтерв'ю, чого очікує від проекту і яку дівчину шукає.

Фото: Артем Приходько (прес-служба СТБ)

Як думаєте, чому саме вас проект виділив, як одного з найбільш завидних женихів?

Якщо я щось кажу, то завжди досягаю своєї мети. Плюс я мамі обіцяв скоро одружитися (посміхається).

Чому, на вашу думку, ви все ще холостяк?

Я добре відчуваю фальш і погано блефую! А якщо серйозно, я дуже захоплений своєю роботою і не приділяв цьому питанню достатньої кількості сил.

Фото: Артем Приходько (прес-служба СТБ)

Як вважаєте, про що важливо пам'ятати головному герою проекту "Холостяк" під час зйомок?

Важливо пам'ятати про виховання і честь, своєї і учасниць. А ще про те, що це будуть дивитися пару тисяч друзів і родичів.

А які дівчата вам подобаються?

Сильні, дружні, розумні, чуттєві й іронічні. Почуття гумору в моєму світі переважає над фізичними "величинами".

Закінчите фразу: "Якщо стану Холостяком, я...."

Якщо стану Холостяком, я зіпсую 99 троянд, заради однієї, тієї самої.

Фото: Артем Приходько (прес-служба СТБ)

Нагадаємо, вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один із яких може стати дев'ятим Холостяком.

Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті та на сторінках соціальні мережі телеканалу СТБ, а також в додатку "Телепортал".

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Топ-5 нових українських фільмів (video.rbc.ua)

Нагадаємо, герой шоу Холостяк 8 Рожден Анусі розгнівав мережу несподіваним визнанням. Переможниця проекту Іванна Гончарук розповіла, як розвивалися відносини з Рожденом після закінчення телепроекту. Про це вона повідомила на пост-шоу проекту під назвою "Як вийти заміж".

Так, на відповідь ведучої Рози Аль-Намрі, дівчина зізналася, що зараз вони з Рожденом не пара. Це ж підтвердив і сам герой "Холостяка". За словами Рождена, після закінчення проекту вони з кожним днем спілкувалися все менше і менше, що стало причиною того, що "все поступово зійшло нанівець". При цьому пара не сварилася, не з'ясовувала стосунки. За словами дівчини, їх почуття "розчинилися у часі". У той же час користувачі мережі досить неоднозначно відреагували на такий розвиток подій.