МастерШеф Подростки 1 сезон: 18 выпуск смотреть онлайн

МастерШеф Подростки 1 сезон 18 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в среду, 30 мая , на канале СТБ.

МастерШеф Подростки 1 сезон: 18 выпуск покажет, кто из суперфиналистов лучше всего проявит себя и сумеет пройти одно из самых важных испытаний в своей жизни.

МастерШеф Подростки 1 сезон: 18 выпуск

В этом выпуске суперфиналисты проекта Настя Кобыляцкая, Таня Куриленко и Каролина Залевская будут бороться за победу в проекте. Уже 30 мая будет известно, кто из подростков станет лучшим в этом сезоне. Девушкам предстоит приготовить изысканное ресторанное меню из трех позиций: закуска, основное блюдо и десерт.

Фото: СТБ

Судья проекта Татьяна Литвинова приоткрыла тайну и рассказала о победительнице. "Условия нашего проекта сложные, условия суперфинала особенно сложные. Здесь присутствует и психологическое давление, и физически иногда тяжело выстоять, нельзя поддаваться панике, иногда нужно где-то быть хитрее. И я хочу сказать о тех качествах, благодаря которым нашей победительнице удалось выстоять. Даже несмотря на провокации и искушения, которые нас преследуют, она осталась верной своей путеводной звезде. Я верю в то, что эту девушку ждет большое будущее", - поделилась Литвинова.

Кто получит кубок проекта, 100 000 гривен и обучение в престижной кулинарной школе, - смотрите в 18 выпуске 1 сезона тв-шоу МастерШеф Подростки в эфире канала СТБ и онлайн у нас на Styler.